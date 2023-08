Governo concluiu ou está executando quase 60% das obras de escolas do programa Lição de Casa

O governo do Estado, por meio do programa Lição de Casa,coordenado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação,já concluiu 75 obras em escolas estaduais para qualificar a educação pública do Rio Grande do Sul. Outras 85 estão em execução. Somadas, representam 160 das 279 obras que devem ser realizadas em 254 instituições de ensino até o final deste ano, conforme previsto no programa. As reformas concluídas ou em execução equivalem a 57,35% das demandas, que estão avançando pelo Estado e atendendo 60.731 alunos, além de professores e funcionários da rede de ensino estadual.

Em relação aos investimentos, até o momento foram aplicados R$ 49,3 milhões dos R$ 101,4 milhões destinados ao programa, o que representa 48,05% do total dos recursos. Ao todo, o Lição de Casa deverá contemplar 98.768 estudantes.

Outros 26 projetos estão em fase de licitação e 93 em processo de contratação, etapa em que as empresas habilitadas apresentam documentação e se preparam para a execução dos serviços.