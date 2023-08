Gain Theory da WPP nomeada líder em medição e otimização de marketing por empresa global de pesquisa independente

A Gain Theory, uma consultoria global de eficácia e previsão de marketing que acelera o crescimento para marcas ambiciosas, foi nomeada como Líder no The Forrester Wave™: Medição e Otimização de Marketing, 3o trimestre de 2023.

O relatório da Forrester afirma que: “A Gain Theory impacta com serviços impressionantes e profundo conhecimento no ecossistema de anúncios. A Gain Theory se destaca no fornecimento de serviços de alta interação para o desenvolvimento de insights e análise de futuras oportunidades de investimento em marketing”. Digno de nota é o roteiro de inovação da Gain Theory, que o relatório da Forrester afirma que é “… diferenciado por seu foco na construção de modelos de negócio de próxima geração, insights de otimização criativos e uso de GenAI para aprimorar os recursos da plataforma.”

Na produção deste relatório Forrester Wave™, a Forrester avaliou os 9 fornecedores de medição e otimização de marketing mais significativos em 38 critérios que abrangem três categorias: oferta atual, estratégia e presença no mercado.

A Gain Theory recebeu as mais altas pontuações possíveis em 17 critérios em todas as três categorias.Na categoria Oferta atual, por exemplo, ela obteve 5 de 5 nos seguintes critérios: “Análise Estratégica do Mix de Marketing”; “Otimização de Marketing e Elaboração de Orçamentos”; “Empresas Orientadas por Insights”, “Teste e Valor do Modelo”; “Dados Externos e Proprietários”; e “Parcerias Globais”. Na categorias Estratégia, a Gain Theory recebeu as mais altas pontuações possível nos critérios “Inovação”; “Roteiro”, Estratégia de Talentos” e “Flexibilidade de Preços e Transparência”.

A Gain Theory também recebeu as pontuações mais altas possíveis nos critérios “Painéis e Relatórios de Marketing”, “Colaboração” e “Planejamento de Marketing e Ativação”. O relatório da Forrester afirma que “vários clientes de referência indicaram que o motivo pelo qual selecionaram a Gain Theory foi por sua flexibilidade tecnológica e acesso a insights. Eles gostaram especialmente da usabilidade, colaboração e recursos de planejamento e ativação da plataforma”.

O relatório da Forrester também observa que “empresas globais com múltiplas marcas, grandes orçamentos de marketing e mídia, além da necessidade por equipes parceiras em vários locais do mundo inteiro devem considerar a Gain Theory.”

Manjiry Tamhane, CEO global da Gain Theory, disse: “Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes a confiança para tomar decisões mais rápidas e inteligentes para maximizar o valor de investimentos existentes e estabelecer uma justificativa robusta para investimentos adicionais para promover ainda mais o crescimento. Só no ano passado, entregamos com sucesso $ 1,6 bilhão em valor incremental em nome de nossos clientes. Com uma herança de 50 anos em inovação, experiência abrangendo 60 mercados e um extenso repositório de benchmarks (parâmetros de referência) e normas, nossos clientes confiam em nós para acelerar o crescimento. Acreditamos que ser citado como Líder pela Forrester destaca o valor distinto que oferecemos, que é apreciado pelos clientes que nos avaliam com 9/10 em satisfação e que confiam que podemos realizar suas aspirações de eficácia de marketing de forma completa”.

