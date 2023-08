SuperFrete é selecionada para Scale-up da Endeavor

A Endeavor anunciou nesta quarta-feira, 16 de agosto, o time de 47 startups que farão parte do programa Scale Up 2023.2. O time é composto por startups divididas entre B2B, fintechs, healthtechs, climate techs, proptechs e web3. Essas scale-ups representam algumas das indústrias mais promissoras do país e usam tecnologia para resolver problemas complexos e inovar em seus mercados.

As empresas selecionadas para o Scale Up, que juntas devem faturar R$ 615 milhões em 2023, passaram por um processo de seleção que levou em consideração critérios como: potencial do negócio, escala, diferenciais competitivos e potencial de contribuição para o ecossistema de empreendedorismo.

A SuperFrete, logtech de alto impacto, é uma das empresas escolhidas, entre as 3 mil avaliadas, para integrar o programa. Compondo o time de B2B Enterprise & SMB das startups selecionadas, a SuperFrete busca, por meio de dados e tecnologia, reduzir o gargalo do frete no mercado de e-commerces. Atualmente, o alto valor do frete é o responsável por 67% das desistências de compras online, segundo pesquisa publicada em junho de 2023 pela Opinion Box.

Victor Maes, CEO da SuperFrete, relata que por meio do aplicativo SuperFrete os mais de 100 mil pequenos negócios e microempreendedores que já utilizam a plataforma conseguem, além de reduzir o custo logístico de seus negócios, simplificar toda a gestão de envios. “Utilizando a tecnologia como ferramenta conseguimos criar uma economia colaborativa, onde conectamos os PMEs a condições de frete acessíveis e, ao mesmo tempo, otimizamos o custo e distribuição de cargas tanto para os lojistas quanto para as transportadoras e Correios, podendo reduzir em até 80% o custo logístico para esses empreendedores.” explica Maes.

Critérios de diversidade também foram considerados na seleção para o programa Scale Up. Em reportagem à Exame, a diretora de ESG da Endeavor, Melina Moulaidi, conta que do grupo das 47 empresas, 15 negócios foram criados por mulheres, 9 por pessoas negras e que acredita que o potencial desse ecossistema só será completo com mais diversidade e inclusão.

A SuperFrete faz parte dos 5,1% de startups brasileiras cofundadas por mulheres, segundo o levantamento Female Founders realizado pela Endeavor em 2020. Fernanda Clarkson, CMO da SuperFrete, relata que o empoderamento feminino faz parte da essência da startup, que nasceu a partir de um projeto de coletivo de marcas locais lideradas por mulheres e que traz essa representação até hoje internamente, onde as mulheres representam 54% do quadro de lideranças da empresa. ”Estamos crescendo para construir a maior rede de logística digital. A expectativa é de que esse impulso com o programa Scale Up seja multiplicado e estendido a toda a cadeia de lojistas e empreendedores que utilizam a plataforma SuperFrete para superar os gargalos da logística de frete”, completa Clarkson.

No mercado, o papel de uma scale-up é mostrar novos caminhos para que seja possível lidar com problemas cada vez mais complexos, sistêmicos e globais. As startups selecionadas para o programa Scale Up 2023.2 participarão, ao longo de cinco meses, de mentorias e trocas com as demais empresas, onde aprenderão a lidar com diferentes situações que impactam o cotidiano dos negócios, buscando manter a expansão sustentável.



Para saber mais sobre a SuperFrete, basta acessar: https://superfrete.com/