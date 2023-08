A DCO Technology™ da Fluid Quip Technologies alcança rendimento recorde de óleo de milho em destiladores na Ace Ethanol

A Fluid Quip Technologies (FQT) tem o prazer de anunciar que sua tecnologia patenteada Distillers Corn Oil (DCO) Technology™ está alcançando rendimentos recordes de óleo de milho para Ace Ethanol em Stanley, Wisconsin, com aumentos de mais de 20% em relação às taxas históricas.

“A Ace Ethanol é uma usina de alto desempenho com um sistema de etanol celulósico e a FQT tem o prazer de anunciar que nossa tecnologia DCO os ajudou a impulsionar seus destiladores de óleo de milho para seus maiores rendimentos até o momento e entre os mais altos do setor”, disse Michael Franko, vice-presidente da Fluid Quip Technologies. “A Ace tem sido uma parceira de longa data e esses resultados confirmam que o sistema DCO pode alcançar aumentos significativos de óleo em plantas com diferentes tecnologias instaladas, mesmo aquelas que já começam com altos rendimentos de óleo.”

“Estamos entusiasmados com os aumentos de rendimento de óleo com a tecnologia FQT DCO na Ace”, disse Neal Kemmet, presidente da Ace Ethanol. “Trabalhamos muito para manter a Ace na vanguarda das tecnologias do setor e vemos a tecnologia DCO da FQT como uma etapa essencial para atingir esse objetivo.”

A DCO Technology™ separa mecanicamente mais óleo da vinhaça inteira no fluxo de vinhaça fina e, em seguida, clarifica o fluxo para reduzir os sólidos finos que vão para os sistemas de evaporação e recuperação de óleo. A separação mecânica pode reduzir a necessidade de produtos químicos ou enzimas adicionais, ajudando a diminuir as despesas operacionais, mesmo quando se obtém maior rendimento de óleo de milho para destilação.

A DCO Technology™ é integrada aos sistemas de proteína Maximized Stillage Co-products™ (MSC™) patenteados pela FQT, tornando a tecnologia um componente básico para adicionar MSC e produção de proteína de maior valor no futuro.

Sobre a Fluid Quip Technologies: A Fluid Quip Technologies (FQT) é líder global no fornecimento de tecnologias patenteadas e soluções de engenharia para as indústrias de produção de alimentos, bebidas, biocombustíveis e bioquímicos. As soluções inovadoras da FQT aprimoram os processos de moagem a seco de grãos para etanol, criam produtos de alimentação alternativos e atendemàcrescente demanda por matérias-primas de carboidratos no mercado bioquímico.

Siga a Fluid Quip Technologies

Site: www.fluidquiptechnologies.com

LinkedIn: www.linkedin.com/fluidquiptechnologies

Twitter: www.twitter.com/fluidquiptech

Facebook: www.facebook.com/fluidquiptech

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230823048345/pt/

Michael Franko | Vice-presidente | +1 319-320-7709 | [email protected]