Câmara exibe filme que mostra movimento liderado por Brizola em 1961

Alunos do ensino médio de diversas escolas do Distrito Federal assistiram ontem no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, o filme Legalidade. O evento foi organizado pela Segunda-Secretaria da Câmara. “Conhecer a história é fundamental para quem pensa uma sociedade que já teve tantas rupturas contrárias à democracia”, disse a segunda-secretária, deputada Maria do Rosário (PT-RS), ressaltando que os mais jovens precisam conhecer a história recente do País.

O filme de duas horas de duração foi lançado em 2019 e por enquanto não está disponível em nenhuma plataforma de streaming.

O diretor do filme, Zeca Brito, explicou que a história se passa durante 15 dias em 1961, quando o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola mobilizou a sociedade para evitar um golpe militar após a renúncia de Jânio Quadros. "Exibir o filme aqui dentro [na Câmara], que foi onde o golpe de 64 foi costurado, é muito simbólico", disse o cineasta.

“[Leonel Brizola] dedicou sua vida e morreu rebelde, inconformado com o Brasil que nós temos, com as injustiças, com a maioria excluída, exatamente por não ter acesso ao conhecimento", disse o presidente da Fundação Leonel Brizola, Manoel Dias.

Já o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, destacou que o maior legado de Brizola foi o patriotismo e a defesa dos direitos dos trabalhadores. “Legalidade é um filme que marca o único momento da história em que um governador civil impediu um golpe pelas palavras."