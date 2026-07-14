Terça, 14 de Julho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Conselho eleva de 30% para 32% teor de etanol na gasolina por 180 dias

Brasil deixará de importar 900 milhões de litros de gasolina por ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/07/2026 às 12h43
Conselho eleva de 30% para 32% teor de etanol na gasolina por 180 dias
© José Cruz/Agência Brasil

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou, nesta terça-feira (14), o aumento temporário de 30% para 32% no teor obrigatório de etanol anidro misturado à gasolina. Válida por 180 dias, com possibilidade de prorrogação, a medida visa a reduzir a dependência brasileira de combustíveis fósseis importados.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a resolução do colegiado permitirá que o Brasil deixe de importar 900 milhões de litros de gasolina por ano e leva em conta a instabilidade do mercado internacional de petróleo e combustíveis, “marcado pela volatilidade no abastecimento global”.

“Nesse contexto, a utilização de uma maior parcela de etanol produzido no país busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e possibilitar a maior presença desse biocombustível na matriz energética brasileira”, destacou a pasta em nota.

Estudos

De acordo com o Ministério de Minas e Energia , a decisão foi respaldada por testes técnicos feitos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que mostraram a viabilidade da mistura em veículos leves e motocicletas, sem comprometer o desempenho ou o consumo, mesmo em motores não flex.

Enquanto a nova mistura (E32) entra em vigor, o governo prossegue com avaliações para verificar os efeitos de teores ainda mais elevados, como o E35, ou seja, 35% de etanol anidro misturado à gasolina, com foco na “durabilidade dos componentes automotivos e dos efeitos da utilização do combustível em longo prazo”.

Fraudes

O CNPE também aprovou, na reunião desta manhã, novas diretrizes para intensificar o combate a fraudes e a adulterações de combustíveis. A nova resolução do conselho, que ainda será publicada, reconhece como de interesse da Política Energética Nacional as ações fiscalizatórias da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com foco na proteção dos consumidores, preservação da concorrência e segurança do abastecimento.

A norma incentiva a atuação coordenada entre instituições como Ministérios Públicos, Procons, polícias, órgãos fazendários e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A resolução também prevê a atualização dos mecanismos de controle e rastreabilidade do setor, como a implementação da escrituração eletrônica certificada para operações comerciais de postos revendedores e o fortalecimento das capacidades laboratoriais da ANP para garantir a conformidade dos produtos comercializados.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, “a resolução do conselho estabelece medidas para fortalecer a fiscalização, ampliar a rastreabilidade e aperfeiçoar o monitoramento do setor”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 14 minutos

IBGE prevê safra de 347,4 milhões de toneladas para 2026

Volume é 0,4% maior do que a safra do ano passado

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Safra de grãos deve alcançar 360,1 milhões de toneladas, estima Conab

Volume é 0,4% superior à expectativa divulgada em junho

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Lote especial de restituição do IRPF começa a ser pago nesta quarta

Devoluções alcançarão aproximadamente 3,5 milhões de contribuintes

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 22 horas

ANP cria app para motorista conferir qualidade de posto de combustível

Aplicativo permite consumidor denunciar irregularidades

 © Agência Brasil/EBC
Economia Há 22 horas

Confiança da indústria cai ao menor nível desde a pandemia

Pessimismo no setor atinge maior nível em cinco anos, diz CNI

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. Máx. 17°
16° Sensação
2.72 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
24° 10°
Sexta
25° 15°
Sábado
28° 19°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Projeto cria política nacional para promover envelhecimento ativo
Câmara Há 9 minutos

Projeto proíbe postos de gasolina de cobrarem preços diferentes para pagamentos em dinheiro ou Pix
Economia Há 9 minutos

IBGE prevê safra de 347,4 milhões de toneladas para 2026
Tecnologia Há 43 minutos

2P Seguros S.A recebe aval de funcionamento da Susep
Câmara Há 43 minutos

Comissão especial cancela reunião para votar parecer sobre política nacional para pessoas com autismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -1,24%
Euro
R$ 5,79 -1,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,722,44 +4,05%
Ibovespa
176,099,19 pts 0.12%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7064 (13/07/26)
15
24
29
53
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3734 (13/07/26)
02
03
05
08
10
12
13
14
15
16
17
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias