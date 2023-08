CCJ aprova acesso de candidato a síndico às informações de contato dos proprietários dos imóveis

Câmara dos Deputados Há 49 minutos Em Câmara dos Deputados Câmara conclui votação do arcabouço fiscal e preserva Fundeb e FCDF Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Claudio Cajado, relator do projeto A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça-feira (22) a votação do projeto ...