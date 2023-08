Mercado de trabalho requer novas habilidades e competências dos profissionais

Diante das constantes transformações que o mundo do trabalho vivencia nos últimos anos, as organizações estão se tornando cada vez mais competitivas e, consequentemente, as exigências relativas ao perfil do profissional também estão mudando. Agora, para permanecer relevante no mercado, o colaborador precisa se reinventar continuamente e, assim, conseguir atender às demandas desse novo cenário ainda mais dinâmico, globalizado e incerto.

Um levantamento promovido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP com os seus registrados, em maio deste ano, mostrou que a inserção no mercado de trabalho tem sido mais difícil nos últimos anos. O estudo, realizado com 439 egressos da área da Administração (graduados em cursos tecnológicos e de bacharelado) revelou que mais de 80% dos respondentes que se formaram há mais de 21 anos terminaram a faculdade empregados ou conseguiram emprego menos de um ano após a conclusão do curso, sendo que a maioria deles (63,6%) não teve dificuldades com as rotinas diárias após a faculdade. Entretanto, dos profissionais que se formaram há menos de 10 anos, apenas 43,4% ingressaram no mercado de trabalho logo após a formatura e 31,3% deles ainda não estão empregados na área.

Entre os possíveis fatores que justificam essa mudança ao longo do tempo estão as constantes transformações que estão ocorrendo, dentro e fora das empresas, principalmente em razão do avanço da tecnologia, que fazem com que os estudantes saiam da faculdade já desatualizados para a prática desenvolvida nas organizações.

ENCOAD 2023

Mas, afinal, quais as habilidades e competências que as empresas buscam hoje em dia? O que faz um profissional ser desejado pelo mercado? Qual é o perfil profissional que mais atrai os recrutadores? Para responder essas e outras questões, o CRA-SP, em parceria com os seus Grupos de Excelência, promoverá nos dias 13 e 14 de setembro a 14ª edição do ENCOAD - Encontro do Conhecimento em Administração.

O evento, que contará com a participação de mais de 40 especialistas para abordar assuntos voltados ao tema central “O Algoritmo da Empregabilidade”, trará em sua programação palestras, entrevistas e painéis. Entre os assuntos abordados estão as estratégias para o cenário futuro; o universo ESG; as competências para a empregabilidade; a força feminina no mercado de trabalho; além do papel do CRA-SP no desenvolvimento da sociedade.

Para o presidente do Conselho, Adm. Alberto Whitaker, a discussão desses assuntos é muito relevante não só para os profissionais da administração, mas para toda a sociedade. “Precisamos compreender o que o mundo atual nos pede em termos de competências e essa velocidade de transformação nos obriga a falar sobre o tema diariamente. Aos profissionais, o debate traz insights claros sobre como se preparar. Para as empresas e instituições de ensino, o tema fomenta o diálogo e promove maior sinergia com os alunos e profissionais. E, para a sociedade, a discussão se faz importante na medida em que agrega aspectos sociais, ambientais e éticos que não podem ser desconsiderados”, enfatiza.

Entre os convidados confirmados para o ENCOAD 2023 estão José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares; Carolina Dostal, diretora da ABRH-SP, especialista do LinkedIn e mentora de carreira; Whiny Fernandes, especialista em Employer Branding e mentora de Startups e Carreira; Mórris Litvak, CEO e founder da Maturi; Thalita Gelenske, fundadora da Blend Edu e LinkedIn Top Voice; Paula Esteves, sócia e CO-CEO da Cia de Talentos; Carol Milters, escritora, palestrante e consultora da saúde mental na relação com o trabalho; e Ana Chauvet, CEO da I9Hunter e LinkedIn Top Voice.

O Encontro, inteiramente on-line e gratuito, será transmitido ao vivo pelo canal do CRA-SP no YouTube, com tradução simultânea em libras e direito a certificado de participação. A realização do evento faz parte dos objetivos do CRA-SP de levar conhecimento de qualidade à sociedade, em especial aos profissionais e estudantes da área da Administração. A programação completa está disponível em www.encoad.com.br