Comissão realiza seminário sobre tragédia da boate Kiss

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial vai promover, na próxima quarta-feira (23), um seminário para debater os dez anos do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), que provocou a morte de 242 pessoas.

Com o tema “Dez Anos da Tragédia da Boate Kiss: Resgatar o Passado é Prevenir o Futuro”, o evento foi solicitado pela deputada Luizianne Lins (PT-CE). Ela destacou que os pais e familiares das vítimas "têm lutado incessantemente" por justiça e pela responsabilização dos culpados, desde a ocorrência do incêndio, no dia 27 de janeiro de 2013.

"Após longos anos de investigação e julgamento, em dezembro de 2021, os quatro réus pelo caso foram condenados. A sentença parecia trazer um alento para os familiares, que esperavam ansiosamente por uma punição justa, no entanto, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu anular o júri após acolher parte dos recursos das defesas, o que gerou indignação e revolta. Ainda assim, os familiares das vítimas não desistiram e continuam sua luta por justiça", afirmou.

O seminário ocorrerá às 14h30, no plenário 9.

Confira a programação do evento