A Insigneo irá adquirir as operações de corretagem e investimento da PNC na América Latina

A Insigneo, uma das principais empresas globais de gestão de patrimônio, tem o prazer de anunciar que a Insigneo Securities, LLC e a Insigneo Advisory Services, LLC celebraram um acordo definitivo para adquirir as contas de corretagem e investimento para consumidores da América Latina da PNC Investments, PNC Managed Account Solutions e PNC Bank. A PNC manterá as contas de depósito e empréstimo dos clientes com ativos de corretagem e ativos sob gestão transferidos para a Insigneo e continuará a dar suporte às necessidades bancárias dos EUA de seus clientes internacionais. Esse movimento estratégico representa um marco significativo para a Insigneo, pois solidifica ainda mais sua posição como líder no setor de gestão de patrimônio independente.

Com essa aquisição, a Insigneo abrirá novos escritórios no Texas e expandirá suas capacidades para atender a uma base mais ampla de clientes mexicanos, ao mesmo tempo em que adereàsua missão de oferecer um serviço excepcional ao cliente, possibilitado pela tecnologia de ponta e impulsionado pela inovação contínua. Os consultores financeiros e especialistas em atendimento ao cliente, assim como funcionários selecionados que apoiam as operações, serão convidados a se juntaràInsigneo.

“A aquisição das operações de corretagem e investimento da América Latina da PNC consolida ainda mais a posição da Insigneo nas Américas como líder em gestão de patrimônio internacional”, disse Raul Henriquez, presidente e CEO do Insigneo Financial Group. “Estamos comprometidos com a região por meio de nossa estratégia de capacitar profissionais de investimento para fornecer um excelente serviço e soluções de investimento atraentes para clientes em todo o mundo”.

A aquisição deve ser concluída nos próximos meses.

Sobre a Insigneo:

A Insigneo é uma das principais empresas internacionais de gestão de patrimônio, fornecendo serviços e tecnologias que capacitam profissionais de investimento a atender com sucesso seus clientes globalmente. A Insigneo aproveita suas soluções personalizadas, serviço voltado para o cliente e relacionamento de custódia com a Pershing do BNY Mellon para oferecer uma plataforma de gestão de patrimônio independente totalmente integrada e de alta qualidade. Com mais de US$ 21 bilhões em ativos de clientes suportados, a Insigneo capacita mais de 440 profissionais de investimento que atendem a mais de 30.000 clientes. Para obter mais informações, visite www.insigneo.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230821446005/pt/

Para obter mais informações, entre em contato:

Deborah Hartmann

Executiva de contas

[email protected]