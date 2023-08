Comissões vão debater desafios das mulheres na carreira científica

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher promove audiência pública nesta quinta-feira (24) com a participação da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação sobre desafios e luta por direitos das mulheres na carreira científica.

O requerimento para realização do debate foi apresentado pela deputada Ana Pimentel (PT-MG). Ela cita dados do Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa do CNPq que mostram que o gênero feminino é minoria em quase todas as temáticas, alcançando equidade ou maior participação em somente 34% das 80 áreas classificadas pela Capes.

"A redução do número de mulheres à medida que aumenta o grau de formação e as oportunidades na carreira docente ficou conhecida como 'efeito tesoura'. Esse fenômeno de exclusão, de dificuldade de acesso e continuidade na carreira acadêmica e científica se expressa ainda mais quando acrescentamos recortes de classe, raciais e a maternidade", destacou a deputada.

Foram convidados para o debate, entre outros:

a assessora da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Alice Plakoudi Souto Maior;

a secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Cristiana Brito;

a reitora da UFMG e representante Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Sandra Goulart;

a vice-presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG), Ana Priscila.

O debate ocorre às 10 horas, no plenário 14. Confira a lista completa de convidados.