Comissão promove seminário sobre poluição plástica e produtos nocivos à saúde

Brasileiros jogam mensalmente no oceano 167 mil toneladas de resíduos sólidos - (Foto: Altemar Alcântara/Prefeitura de Manaus)

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (24) sobre poluição plástica e produtos nocivos à saúde. O requerimento para realização do debate foi apresentado pelo deputado Nilto Tatto (PT-SP). Ele alerta para a gravidade do problema, que considera "emergência planetária".

"Todo mês, brasileiros jogam no oceano 167 mil toneladas de resíduos

sólidos, o que equivale ao peso de 146 estátuas do Cristo Redentor, contribuindo

assim com cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos sólidos que vazam para o

mar anualmente. Não bastasse o prejuízo ao meio ambiente, a fonte desse lixo é

proveniente de produtos nocivos à saúde", disse Tatto.

Foram convidados para o debate, entre outros:

o professor da Universidade de São Paulo (Unifesp) Ítalo Braga de Castro;

a representante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) Regina Cavini;

o coordenador de consumo sustentável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Rafael Rioja Arantes;

a representante da Aliança para Alimentação Saudável e Adequada, Paula Johns;

a gerente de campanhas e advocacy da Oceana Brasil, Lara Iwanicki.

O seminário ocorre a partir das 10 horas, no plenário 4. Confira a programação completa.