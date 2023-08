A O-RAN ALLIANCE dá as boas-vindas à Salam Mobile, da Arábia Saudita, como a mais nova operadora membro

A O-RAN ALLIANCE, cumprindo sua missão de transformar as Redes de Acesso de Rádio (RAN) em sistemas abertos, inteligentes, virtualizados e completamente interoperáveis, anunciou hoje que a Salam Mobile se juntou como seu 33ª operadora membro, ampliando a comunidade global de operadoras de redes móveis comprometidas com a implantação da O-RAN.

Recentemente, a Salam Mobile anunciou planos de colaborar com o ecossistema Open RAN na implantação e nas operações da rede Open RAN para impulsionar a ambição da Salam de transformar sua oferta móvel existente, proporcionando uma experiência mais rica ao cliente e abrindo novas possibilidades para a geração digital da Arábia Saudita em apoioàjornada de transformação digital do Reino.

“As operadoras continuam avançando com a RAN aberta em todo o mundo, conforme demonstrado pelo aumento do número de membros da O-RAN ALLIANCE”, disse Alex Jinsung Choi, presidente do Conselho da O-RAN ALLIANCE. “Estamos especialmente satisfeitos em receber a Salam Mobile como o segundo membro da região do Oriente Médio, onde vemos um potencial significativo para essa tecnologia ajudar as operadoras a desenvolver e lançar serviços inovadores e sustentáveis.”

"Acreditamos que o futuro do setor de telecomunicações será mais aberto, virtualizado, nativo em nuvem, inteligente e baseado em software. A Salam juntou-seàO-RAN ALLIANCE para colaborar com o ecossistema Open RAN e construir uma rede de acesso de rádio aberta totalmente automatizada, resiliente e autogerenciada”, disse Ahmed H. AlGhamdi, diretor de tecnologia da Salam.

Sobre a Salam Mobile

A Salam é uma importante empresa de telecomunicações localizada na Arábia Saudita, recentemente reconhecida como a marca de telecomunicações de crescimento mais rápido e mais inovadora do Reino. A Salam opera uma das redes de telecomunicações mais estabelecidas da região desde 2005. Ela oferece soluções ICT líderes de mercado de próxima geração para empresas, governo e operadoras locais e internacionais, além de serviços fixos e móveis para a nova geração digital da Arábia Saudita.

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade global com mais de 300 operadoras móveis, fornecedores e instituições de pesquisa e acadêmicas que atuam no setor de Redes de Acesso de Rádio (RAN). Como a RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é reformular o setor em direção a redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e completamente interoperáveis. As novas especificações O-RAN permitem um ecossistema de fornecedores RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis baseadas em O-RAN ao mesmo tempo melhoram a eficiência das implantações e operações RAN pelas operadoras móveis. Para alcançar isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações RAN, lança software aberto para a RAN e apoia seus membros na integração e teste de suas implementações

