Investigação forense se torna móvel com a Thales

Durante décadas, a experiência da Thales permitiu que profissionais de investigação registrassem, analisassem e comparassem características biométricas com o mais alto nível de desempenho.Hoje, a Thales leva as investigações forenses ao próximo nível com uma das melhores soluções com classificação NIST, sem comprometer a precisão, personalização e escalabilidade.Com seu novo Conjunto de Evidências e Investigação, a Thales enfatiza a acessibilidade remota e a máxima mobilidade, ao oferecer total flexibilidade e melhores resultados às forças de segurança.

Segundo o Banco Mundial, sete em cada 10 pessoas irão viver em cidades até 20501. Este aumento na urbanização mundial leva a uma necessidade significativa de tecnologia para melhorar a segurança pública de modo efetivo. O Conjunto de Evidências e Investigação da Thales é um conjunto abrangente de soluções e serviços baseados em nuvem que satisfaz as restrições de tempo e demandas de flexibilidade das forças de segurança. O Conjunto aumenta e aperfeiçoa os recursos atuais das operações em campo, permitindo que os investigadores acessem ferramentas altamente profissionais de modo remoto em seus telefones celulares de qualquer lugar.

"Na luta contra o crime, o tempo é o inimigo", destacou Luc Tombal, Diretor de Soluções de Segurança Pública da Thales, "sendo por esta razão que o Conjunto de Evidências e Investigação da Thales foi criado por especialistas com vasto conhecimento de campo para especialistas."

A solução da Thales abrange dispositivos compactos que podem captar dados biométricos, como imagens faciais e de íris, impressões digitais e das palmas das mãos, onde quer que sejam necessários. Ela também oferece armazenamento seguro de dados e ferramentas de processamento que dão suporte às equipes forenses durante as investigações.

“Graças ao aplicativo multifuncional de altíssima mobilidade, cada investigador pode ter um laboratório forense biométrico na palma da mão, no esforço de simplificar e acelerar a investigação. A otimização do tempo é crucial e nossa abordagem exclusiva permite o acesso a informações vitais em minutos, acelerando a solução de casos criminais quando comparado ao processo tradicional ao longo de um dia", acrescentou Luc Tombal.

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas em três domínios: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço, e Identidade Digital e Segurança. Desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de € 4 bilhões ao ano em Pesquisa e Desenvolvimento, sobretudo em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77.000 funcionários em 68 países. Em 2022, o Grupo gerou vendas de € 17,6 bilhões.

Ver a versão original em businesswire.com:

