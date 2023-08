Ações de celebração do Dia do Patrimônio Cultural movimentam o fim de semana no Estado

Com o tema “Cultura e Cidadania”, a quinta edição do Dia Estadual do Patrimônio Cultural será celebrada no sábado (19) e no domingo (20) em todo o Estado. A programação divulgada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), conta com mais de 270 atividades em 118 municípios do Rio Grande do Sul. Entre elas, estão apresentações artísticas, oficinas, palestras, visitas a prédios históricos e ações de educação patrimonial.

A programação completa está disponível no site da Sedac, neste link . O cronograma das atividades em Porto Alegre pode ser conferido aqui . O site também disponibiliza um mapa interativo – por meio dele, é possível selecionar a localidade e acessar as informações (incluindo data, horário e local de cada atividade).

Em Porto Alegre, a programação do Dia do Patrimônio vai contar com um cortejo que contempla e conecta espaços importantes do Centro Histórico da Capital. Os locais poderão ser visitadosno domingo com a mediação de um guia.

Mapa da caminhada pelo Centro Histórico

O percurso terá como ponto de partida o Teatro de Arena, na Escadaria da Borges, às 17h, e segue por mais sete instituições vinculadas à Sedac, finalizando o passeio na Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ). A atividade é gratuita, não há necessidade de inscrição prévia e o visitante pode levar seu animal de estimação.

Incluído na programação, o Palácio Piratini estará aberto para visitação no sábado, das 10h às 19h, e no domingo, das 10h às 17h. O Memorial do Rio Grande do Sul promoverá, no sábado, aprimeira Feira do Patrimônio Cultural do Estado, uma exposição de bens culturais, patrimônios imateriais e materiais. O evento acontecerá das 10h às 18h noLargo da Memória e do Patrimônio e Galeria direita - 1º andar (Rua Sete de Setembro, 1020 - Praça da Alfândega).No domingo, entre 10h e 12h, será realizada uma mateada, com disposição de água quente e comercialização de erva-mate de carijo, no Largo da Memória e das Artes (ao lado do prédio do Memorial).

Outra iniciativa lançada pela Sedac paraestimular a visitação aos espaços culturais de Porto Alegre é o Passaporte do Dia Estadual do Patrimônio Cultural. O folheto poderá ser retirado nos dias 19 e 20 de agosto, de forma gratuita, em qualquer uma das instituições que integram a programação. O participante poderá carimbar o passaporte em cada instituição visitada e, ao acumular pelo menos cinco registros, terá direito a um kit cultural. Mais informações sobre o passaporte se encontram no site da Sedac .

Passaporte do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, lançado pela Sedac -Foto: Divulgação Sedac

Dia do Patrimônio

Este ano, o tema do Dia do Patrimônio é“Cultura e Cidadania", e a programação vai destacar a diversidade cultural dos municípios gaúchos, a participação cidadã e o direito de acesso às manifestações. As atividades também vão proporcionar uma reflexão sobre a história e fortalecer os laços culturais entre as comunidades, além de apoiar a economia local, contribuir para a criação de espaços de convivência e promover o desenvolvimento sustentável.

As comemorações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural começaram em 2019, e são uma promoção da Sedac, por meio do Iphae, do Departamento de Memória e Patrimônio (DMP) e do Sistema Estadual de Museus (SEM).A programação especial das instituições em torno da data ocorre sempre no terceiro fim de semana de agosto, em referência ao Dia Nacional do Patrimônio, celebrado no dia 17 do mesmo mês.