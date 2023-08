Plataforma da TestWe integra ChatGPT em suas soluções para aprimorar provas

As inovações tecnológicas no mundo digital, principalmente aquelas que envolvem as Inteligências Artificiais (IAs), estão muito presentes e suscitam múltiplas questões. Algumas delas estão relacionadas ao mercado de trabalho, por exemplo, de que forma elas podem ajudar a otimizar processos em diferentes áreas. Seguindo a tendência do mercado. A TestWe, empresa francesa que atua com certificações de avaliações online e serviços de RH, atuante também no Brasil, resolveu utilizar ferramentas do ChatGPT em suas soluções de plataformas de avaliação à distância.

De acordo com o levantamento "Global AI Adoption Index 2022" , elaborado pela IBM, mais de 40% das empresas brasileiras conseguiram implementar alguma inteligência artificial de forma efetiva em seus serviços. Além disso, entre as empresas presentes no estudo, 39% delas tomaram a decisão de acrescentar uma IA em suas soluções, pensando na redução de custos e na automatização de processos.

Rafaela Manes, diretora de desenvolvimento de negócios no Brasil e em Portugal da startup francesa, usa o contexto da empresa para ilustrar a necessidade das instituições de se aterem às inovações tecnológicas. "No caso da TestWe, trabalhamos com educação, que é um segmento em constante movimento e no qual a tecnologia pode fazer grandes mudanças e evoluções. Portanto, é mais do que necessário que as instituições sigam esse caminho e se adaptem às novidades", afirma.

Além disso, a diretora comenta que quando as IAs foram introduzidas, muitos artigos no cenário da educação focaram no lado "negativo" delas, passando por aspectos como fraude ou o "fácil" acesso às informações, o que resultou em uma atmosfera de medo em torno da tecnologia, impedindo usos benéficos da ferramenta. "Com o tempo, as empresas e as instituições começaram a prestar atenção nos benefícios, que são diversos, podendo ajudar tanto os professores, quanto instituições e até mesmo os alunos", conta.

Bom uso da tecnologia

De acordo com Rafaela, a funcionalidade de assistência virtual integrada na TestWe permite que os professores criem provas de forma simples. Basta o professor detalhar o seu pedido citando, por exemplo, quantas questões estarão na avaliação e a dificuldade de cada uma delas.

Além disso, o docente pode fornecer um conteúdo específico, caso queira um item criado a partir de um assunto especializado. Após o processo, diversas questões serão criadas e será possível selecionar quais serão importadas para a prova. Depois da validação, em poucos minutos, a prova estará criada.

Outra parte do processo da prova online otimizada é o momento da correção. Os professores, uma vez que já tenham recebido os resultados dos participantes, poderão igualmente utilizar a assistência virtual para efetuar a verificação das questões abertas. "A ideia é que uma primeira correção com notas e comentários seja realizada pelo assistente virtual para facilitar o processo e economizar tempo. Em seguida, o professor irá revisar e validar a correção final", explica a diretora.