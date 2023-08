A O-RAN ALLIANCE dá as boas-vindas a quatro novos OTICs na América do Norte

A O-RAN ALLIANCE, cumprindo sua missão de transformar as redes de acesso via rádio em redes abertas, inteligentes, virtualizadas e totalmente interoperáveis, anunciou hoje que aprovou quatro novos Centros Abertos de Testes e Integração (OTIC) na América do Norte. Os OTICs são laboratórios independentes de fornecedores, abertos e qualificados, aprovados pela O-RAN ALLIANCE, que emitem prêmios no Programa de Certificação e Selo O-RAN, para que as operadoras possam implantar produtos em escala e de forma segura.

OTIC norte-americana na região de Boston (Northeastern University)

O OTIC do Instituto de Internet das Coisas sem Fio (WIoT) da Northeastern University promove a pesquisa, o desenvolvimento e o teste de redes inteligentes de acesso por rádio aberto (Open RAN) de próxima geração. O OTIC dentro do hub Open6G é um recurso para o setor, o meio acadêmico e o governo para a interoperabilidade de vários fornecedores e a validação da lógica de controle de ponta a ponta para redes programáveis, incluindo inteligência artificial (IA) e algoritmos de aprendizado de máquina (ML). O OTIC fornece equipamentos e serviços de teste para validar estações base desagregadas e controladores inteligentes de RAN (RICs), incluindo aplicativos personalizados (ou seja, xApps e rApps). Os aplicativos podem ser testados em diferentes implementações de RAN (incluindo pilhas comerciais e de código aberto), em ambientes emulados ou over-the-air. As plataformas OTIC incluem o Colosseum, o maior emulador de rede sem fio do mundo com hardware-in-the-loop, já apresentado como um análogo digital para vários testes e ensaios do Open RAN.

“O Open6G da Northeastern está na vanguarda da inovação em testes, arquiteturas, algoritmos, software e experimentos de Open RAN. Juntamente com nossos parceiros, estamos desenvolvendo um ecossistema de inovação e testes que continuará a atender ao governo, ao setor e ao meio acadêmico", afirma Tommaso Melodia, diretor do Instituto de Internet das Coisas Sem Fio da Northeastern University.

OTIC norte-americano em Iowa Central (ARA)

O OTIC norte-americano em Iowa Central (ARA) é organizado pelo Centro para Wireless, Comunidades e Inovação (WiCI) da Iowa State University (ISU). Ele usa a recém-implantada plataforma sem fio rural ARA, financiada pela NSF, e fornece serviços para testar e integrar tecnologias O-RAN usando equipamentos sem fio de última geração e com a adição de configurações e equipamentos agrícolas e rurais. Para facilitar os experimentos, a ARA-OTIC implantou plataformas x-haul sem fio multimodais, de longa distância e de alta capacidade, que variam de bandas ópticas de espaço livre a mmWave e micro-ondas, bem como plataformas avançadas de acesso sem fio, como sistemas MIMO massivos de baixa UHF, rádio definido por software (SDR) e sistemas 5G programáveis comerciais prontos (COTS) e plataformas de software 5G e posteriores de código aberto para integrar ambientes de modelagem e simulação, bem como sistemas de gestão e decisão. O ARA-OITC está totalmente comprometido com a promoção da abertura da O-RAN em pesquisa e inovação, fornecendo uma plataforma exclusiva.

"Acreditamos que o ARA-OTIC oferece uma plataforma exclusiva para testar equipamentos e serviços O-RAN que trarão inovação sem fio para a AgTech e outros setores rurais", disse o professor Hongwei Zhang, diretor do OTIC norte-americano em Iowa Central (ARA).

OTIC norte-americano em Salt Lake City (POWDER)

OTIC norte-americano em Salt Lake City(POWDER) oferece suporte a testes de Open RAN de ponta a ponta em cenários de laboratório e de campo e desenvolveu uma estrutura de Testing Orchestration and Testing Automation (TOTA) para oferecer recursos de teste simplificados e sob demanda. Os serviços OTIC fornecidos pela POWDER incluem testes de interoperabilidade e de ponta a ponta, certificação e certificação. A OTIC oferece serviços adicionais relacionadosàOpen RAN, incluindo desenvolvimento e avaliação de casos de uso e provas de conceito, testes funcionais em ambientes de laboratório e de campo e pesquisa, teste e desenvolvimento de ecossistemas inteligentes de Open RAN.

"Estamos muito felizes com a designação da POWDER como OTIC", disse Kobus Van der Merwe, professor da Kahlert School of Computing e diretor da plataforma POWDER e do OTIC norte-americano em Salt Lake City (POWDER). "Ser um OTIC permitirá que a POWDER forneça serviços de teste, desenvolvimento e certificação de 5G/6G e, especificamente, de Open RAN, além de formar a base para esforços contínuos de pesquisa colaborativa com parceiros do setor. Os testes automatizados e os recursos de laboratório como serviço da POWDER e o fato de a POWDER oferecer instalações internas e externas são recursos exclusivos nesse domínio."

OTIC norte-americano em Washington, DC/Arlington, VA

O xG Testbed da Commonwealth Cyber Initiative (CCI) na Virginia Tech, em parceria com a AT&T, DISH Network e Verizon, enfatiza a programabilidade e a interoperabilidade, baseando-se, quando possível, em interfaces abertas e software de código aberto. Os principais recursos incluem a proteção de redes móveis 5G e de próxima geração, garantia de IA, interoperabilidade de vários fornecedores, testes de conformidade e desempenho e um loop de controle de RAN inteligente de ponta a ponta com suporte de uma estrutura de IA/ML. O OTIC da CCI apresenta ambientes de teste internos e externos, que podem validar componentes RAN desagregados - Unidade Centralizada O-RAN (O-CU), Unidade Distribuída O-RAN (O-DU), Unidade de Rádio O-RAN (O-RU) - Over-The-Air (OTA) em locais e redes de transporte. Os pesquisadores podem testar a interação dos componentes da RAN com controladores inteligentes de rádio (RICs) e microsserviços/aplicativos baseados em IA/ML (ou seja, xApps e rApps). Os serviços relacionados incluem o desenvolvimento e a avaliação de casos de uso e provas de conceito.

"A Commonwealth Cyber Initiative tem o compromisso de proteger a próxima geração de tecnologias de rede sem fio", disse Aloizio P. DaSilva, diretor do CCI xG Testbed, OTIC norte-americano em Washington, DC/Arlington, VA. "Ao realizar testes de interoperabilidade, conformidade e desempenho como um site OTIC, identificaremos e abordaremos as principais lacunas, estimulando a inovação e a adoção antecipada no mercado sem fio."

"A O-RAN ALLIANCE dá as boas-vindas a mais quatro OTICs na América do Norte, elevando o total mundial para 15", disse Alex Jinsung Choi, Presidente do Conselho da O-RAN ALLIANCE. "A função essencial dos OTICs de certificar e credenciar produtos complementa o trabalho dos membros da nossa operadora e dos fornecedores contribuintes para desenvolver continuamente produtos e operacionalizar as especificações da O-RAN."

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial de mais de 300 operadoras móveis, fornecedores e instituições acadêmicas e de pesquisa que operam no setor de redes de acesso via rádio (RAN). Como a RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é remodelar o setor de RAN para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. As novas especificações O-RAN permitem um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. Ao mesmo tempo, as redes móveis baseadas em O-RAN melhoram a eficiência das implantações de RAN e das operações das operadoras móveis. Para isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para a RAN e dá suporte a seus membros na integração e no teste de suas implementações.

