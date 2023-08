Laser Fotona faz Congresso para comemorar 60 anos da marca

O Congresso Fotona South America International Laser Meeting será realizado nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Hotel Renaissance, em São Paulo e rodará por um ano em diversos países, se encerrando em 8 de maio de 2024 na Eslovênia.



A Fotona, empresa de laser médico que completa 60 anos, é responsável pelo evento no final deste mês que reunirá mais de 20 especialistas mundiais nas áreas de ginecologia e dermatologia no intuito de atualizar protocolos médicos e apresentar novas tecnologias de tratamento a laser. Entre as palestras internacionais, esta confirmadas a Dra. Doris Day, dermatologista sediada em Nova York e embaixadora do laser.

Temas como inovações em tratamentos funcionais não invasivos e restauradores na saúde íntima feminina serão trazidos para o debate pela VELA Academy, organização científica focada em pesquisa médica na ginecologia. “Nós temos o compromisso de levar para comunidade médica novas tecnologias e métodos inovadores de tratamentos a laser com responsabilidade para melhorar a saúde dos pacientes”, comenta Federico Blaustein, CEO do Fotona Brasil.

Um estudo feito pela Mordor Intelligence, empresa do ramo de análise e consultoria industrial, prevê que o mercado de Lasers estéticos cresça 7,5% ao ano até 2026. Segundo o estudo, o mercado do laser estético é impulsionado por terem procedimentos não invasivos e uma crescente nos avanços tecnológicos.