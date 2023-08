Zequinha Marinho defende desenvolvimento econômico sustentável

O Senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) comparou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (16), as altas taxas de informalidade no mercado de trabalho no estado do Pará, que, segundo ele, ultrapassam a marca de 60%, com a situação de municípios que mais empregam no Brasil. De acordo com o parlamentar, uma das cidades que mais criou vagas de trabalho no primeiro semestre de 2023, Canaã dos Carajás (PR), possui vocação natural para a mineração, sendo sede do maior projeto de minério de ferro da Vale. O senador defendeu a importância da exploração das riquezas para o desenvolvimento econômico do país.

— Vejam só o poder da mineração em transformar a realidade de uma cidade. Se Canaã do Carajás está entre os cinco municípios que mais empregaram no primeiro semestre, isso é por conta da mineração. Não podemos negar esse fato, não é outra coisa, não é milagre, é a economia gerada pela mineração[...]. O mapa do emprego destaca ainda, no Pará, os municípios de Santana do Araguaia e Tomé-Açu. Santana fica no extremo sul, divisa com o Mato Grosso, BR-158, e Tomé-Açu é aqui na Região Nordeste — enfatizou.

Zequinha também destacou o impacto positivo do agronegócio no Brasil, defendendo a valorização dos setores produtivos para o desenvolvimento econômico sustentável. Ele apontou a importância de impulsionar o crescimento e a geração de empregos no país.

— Quando me perguntam o que eu faço nessas frentes parlamentares, costumo responder dizendo que busco destravar o setor produtivo, deixando que as potencialidades de cada setor venham à tona, e que os benefícios disso cheguem à população, por meio da geração de renda e empregos. Estou lá na Frente Parlamentar da Mineração Sustentável com o propósito de construir novas políticas para viabilizar a transformação das atividades do setor mineral — disse.