Kajuru ressalta que Lula é aprovado por 60% dos eleitores

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (16), resultado da pesquisa Genial/Quaestque mostra que o presidente LuizInácio Lula da Silva é aprovado por 60% dos brasileiros. O parlamentar ressaltou que esse é o melhor índice de avaliação desde o início do terceiro mandato de Lula.

— Para chegar a 60%, a aprovação de Lula cresceu quatro pontos entre junho e agosto. No mesmo período, a desaprovação recuou de 40% para 35%. A pesquisa mostra ainda que o presidente Lula colheu também aumento na avaliação do atual governo como um todo: a avaliação positiva da administração federal passou de 37% para 42% de junho para agosto, enquanto a negativa caiu de 27% para 24%.

Kajuru afirmou que outro dado significativo da pesquisa diz respeito ao eleitorado evangélico, no qual o índice de aprovação a Lula superou a desaprovação. Segundo o senador, essa é a primeira vez que o fato ocorre entre os evangélicos.

O parlamentar lembrou que a pesquisa foi divulgada no dia seguinte ao apagão de energia elétrica que atingiu quase todo o Brasil e do anúncio de um aumento expressivo nos preços dos combustíveis.

— Quanto ao aumento nos preços dos combustíveis, é óbvio que não agrada a ninguém. Afinal, pesa no bolso do consumidor e ainda provoca aumento no índice de inflação que, felizmente, vive um processo de desaceleração, mas não deixa de mostrar um aspecto positivo do governo Lula. O reajuste na gasolina e no diesel sinaliza que não vai ser implantada a fórceps uma nova política para o setor nem tampouco os preços dos combustíveis serão represados artificialmente, como aconteceu na gestão anterior.