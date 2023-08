 Tigo Energy compatível com SolaX Power à medida que as regras de desligamento rápido seguem avançando globalmente

A Tigo Energy, Inc. ("Tigo" ou a "Empresa") (Nasdaq: TYGO), líder no fornecimento de soluções inteligentes de armazenamento solar e de energia, anunciou hoje seu progresso contínuo no que diz respeito a levar a tecnologia de desligamento rápido para os instaladores solares no Brasil. A SolaX Power, empresa de fabricação de baterias e inversores solares, é a empresa mais recente no Brasil a potencializar a Tigo Energy para fornecer suporte avançado ao design eàsegurança dos sistemas solares desde que a tecnologia de segurança foi codificada como um requerimento pelo estado de Minas Gerais.

A funcionalidade de desligamento rápido e confiável é essencial para fornecer segurança contra incêndio aos proprietários de sistemas, bombeiros e socorristas, que podem realizar seu trabalho com mais segurança sem o risco de encontrar eletricidade DC em alta tensão em componentes de sistemas solares. A plataforma TS4 da Tigo maximiza o benefício dos sistemas fotovoltaicos para instaladores em todos os continentes. Com uma linha de menos de 10 kW a mais de 10 MW em tamanho, e instalação em menos de dez segundos por módulo, a Tigo tem um portfólio de produtos confiáveis, empregados em todo o mundo, com recursos desde desligamento rápido a monitoramento ao nível do módulo e otimização avançada de energia.

"A SolaX Power vem desenvolvendo soluções para o mercado de energia solar há mais de uma década, atendendo nossos clientes com produtos de alta qualidade, e os dispositivos de eletrônica de potência ao nível do módulo (MLPE, Module Level Power Electronics) da Tigo complementam nossas soluções com suas tecnologias de segurança", afirmou Gilberto Camargos, gerente da SolaX Power para o Brasil. "Estamos confiantes de ter a Tigo ao nosso lado conforme a tecnologia de segurança por desligamento rápido e a proteção do interruptor de circuito por falha de arco (AFCI, arc-fault circuit interrupter) começam a se tornar um requerimento em todo o Brasil. Nossos inversores são completamente compatíveis com a tecnologia de MLPE da Tigo, assim nossos instaladores podem facilmente adicionar o desligamento rápido aos seus sistemas".

A norma técnica referente ao desligamento rápido em Minas Gerais foi definida na instrução técnica no. 30/2022 do Corpo de Bombeiros (Instalações e equipamentos elétricos: subestações, painéis fotovoltaicos e grupos geradores de energia). Essa norma exige o uso de tecnologias de segurança, como os dispositivos de desligamento rápido e equipamentos de AFCI, em sistemas solares em prédios, incluindo habitações unifamiliares.

"À medida que as iniciativas das autoridades contra incêndio no Brasil continuam assegurando a codificação do desligamento rápido e das regras de AFCI, os instaladores solares agora têm a liberdade de resolver o acúmulo significante de demanda reprimida por energia solar", afirmou Manoel Monteiro, gerente de vendas e marketing da Tigo Energy para a América Latina. "A demanda inicial por desligamento rápido no Brasil chegou a nós pela comunidade de bombeiros, que se preocupava cada vez mais com os perigos dos cabos dos sistemas solares de alta tensão. Desde então, estamos ativos em treinamento de segurança e contentes de conseguir ajudar os instaladores e empresas de hardware como a SolaX em todo o Brasil a garantir que os sistemas dos seus clientes estejam em conformidade com as novas regras de segurança".

À medida que os requerimentos de desligamento rápido são implementados regionalmente no Brasil, o país se juntaàEslovênia,àRepública Tcheca e a outras 34 nações na promulgação de mandatos para a tecnologia de segurança dos sistemas solares. O desligamento rápido, também cada vez mais exigido pelas empresas globais para canteiro de obras offshore e empresas de seguro, permite que os sistemas solares fotovoltaicos sejam rapidamente desenergizados durante emergências ou manutenção. Para satisfazer o número crescente de requerimentos regulatórios ao redor do mundo, a tecnologia de desligamento rápido da Tigo está em conformidade com a UL 1741 (Norma de segurança para inversores, conversores, controladores e equipamentos de sistemas de interconexão para uso com recursos de energia distribuída), bem como com os requerimentos de desligamento rápido do Código Elétrico Nacional (NEC, National Electric Code) dos EUA. Milhões de produtos de MLPE da Tigo são instalados mundialmente e fornecem energia solar otimizada, monitorada e segura para proteger a infraestrutura crítica de energia solar. Os dispositivos Tigo TS4 MLPE da geração atual são certificados, funcionando com 1.634 modelos de inversores e contam com o apoio de alguns dos melhores termos de garantia da indústria.

Para saber mais sobre a SolaX Power, acesse o site da empresa. A Tigo apresentará suas inovadoras soluções de desligamento rápido na Intersolar SA de 29 a 31 de agosto de 2023. Para mais informações sobre os produtos Tigo Flex MLPE, contate a equipe de vendas da Tigo Energy aqui.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e em escala de concessionárias. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (eletrônica de potência ao nível do módulo) e otimizadores solares com recursos inteligentes baseados na nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos de MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e fornecem o desligamento rápido obrigatório no nível dos módulos. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado de energia solar residencial com armazenamento. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

