Lucas Barreto critica atuação de ONGs na Amazônia e diz que desmatamento zero é 'falácia'

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) afirmou, em pronunciamento na terça-feira (15), que as Organizações não Governamentais (ONGs) que atuam na Amazônia pregam uma "falsa assertiva de que o planeta está derretendo e que o desmatamento precisa ser zero”. O parlamentar disse que esse bordão é uma “falácia”, já que "nenhum carro ou usina termoelétrica deixa de funcionar nos países do Hemisfério Norte”.

Lucas Barreto também destacou a Cúpula da Amazônia, evento ocorrido em Belém em 8 de agosto. Segundo o senador, o único participante que "falou a verdade" durante o encontro foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Como um Dom Quixote, Lula vem cobrando o calote patrocinado pelos países ricos, que não pagaram as suas promessas de enviarem bilhões de dólares aos países pan-amazônicos, sendo essas nações ricas os verdadeiros protagonistas desse controvertido aquecimento global. O presidente Lula encarnou o personagem de Miguel de Cervantes, cobrando os bilhões de dólares das nações ricas aquecimentistas. E eu não vi nenhuma ONG ou algum famoso de palco ou de passarela cobrar as falsas promessas das nações ricas desde a ECO 92, no Rio de Janeiro.

Para Lucas Barreto, a maior tragédia do planeta não é o aumento da temperatura, mas a morte de milhões de crianças e idosos por desnutrição e falta de cuidados básicos de saúde. Segundo o senador, não há uma "mínima preocupação" das ONGs de nações ricas em buscar meios e investimentos para alcançar o bem-estar social de quase 0,5 bilhão de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza nos cinco continentes.