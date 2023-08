Empresas no Brasil esperam grandes coisas da IoT

Não mais satisfeitas com provas de conceito, as empresas no Brasil estão ativamente buscando soluções práticas e acionáveis de Internet das Coisas (IoT) que agregam valor substancial, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Internet of Things - Services and Solutions 2023 para o Brasil revela que as empresas no país sul-americano estão cada vez mais recorrendo a fornecedores de serviços para ajudá-los a aproveitar ao máximo a IoT, maximizando seu valor e minimizando seus riscos potenciais. Não surpreendentemente, a demanda por serviços gerenciados está crescendo em conjunto com a expansão do mercado de IoT no Brasil, diz o relatório do ISG.

“Os serviços de consultoria de estratégia de IoT estão acompanhando a evolução tecnológica”, disse Matteo Gallina, líder de soluções de engenharia digital, Américas, para ISG. “Os fornecedores têm ajudado as organizações a navegar no cenário complexo das tecnologias IoT e desenvolver estratégias para alavancar essas tecnologias de forma eficaz.”

Os fornecedores de serviços intervieram para preencher a lacuna entre a teoria e a prática da IoT, auxiliando as empresas brasileiras por meio de consultoria estratégica, integração e implementação e serviços gerenciados, além de oferecer estratégias para gerenciamento de dados e IA na borda. Embora uma área de ataque expandida aumente os possíveis riscos de segurança, a IoT pode melhorar os processos, produtos e serviços de uma empresa, extraindo informações valiosas dos dados gerados pelos dispositivos conectados, diz o relatório do ISG.

Usados em conjunto, a computação de borda IoT e os serviços de IA fornecem poder de processamento acelerado na borda, reduzindo a latência e melhorando o desempenho geral do sistema IoT. De acordo com o relatório do ISG, ao analisar dados na borda, os sistemas IoT podem gerar insights em tempo real e tomar decisões informadas sem depender de serviços baseados em nuvem.

Essa combinação de recursos de edge computing e serviços baseados em nuvem, quando necessário, pode ajudar as organizações a otimizar o desempenho, a segurança e a eficiência de seus sistemas de IoT, diz o relatório do ISG. As empresas brasileiras estão buscando esses sistemas não apenas para reduzir custos operacionais, mas também para alcançar resultados consistentes com as metas de sustentabilidade, diz o ISG.

“As empresas que buscam soluções ESG podem recorrer às tecnologias IoT para obter ajuda”, disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global da ISG Provider Lens Research. “Elas podem usar a IoT para desenvolver estratégias que não apenas beneficiem seus resultados, mas também contribuam para um futuro mais sustentável e igualitário.”

O relatório também examina a Internet das Coisas Médicas (IoMT), uma tecnologia que permite monitorar, diagnosticar e tratar pacientes remotamente usando dispositivos como pulseiras inteligentes, sensores implantáveis, câmeras e drones.

O relatório ISG Provider Lens™ Internet of Things - Services and Solutions 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 28 fornecedores em quatro quadrantes: Strategic Consulting, Implementation and Integration, Managed Services and Data Management e AI on the Edge.

O relatório nomeia Accenture, Embratel, Siemens e Telefonica Tech como Líderes em todos os quatro quadrantes, enquanto a IBM é apontada como Líder em três quadrantes. Algar Telecom, Deloitte, Logicalis e TIM são apontadas como Líderes em dois quadrantes cada, enquanto Kyndryl é apontada como Líder em um quadrante.

Além disso, a Logicalis é nomeada como Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em dois quadrantes, enquanto a Capgemini e a EY são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

O relatório ISG Provider Lens™ Internet of Things - Services and Solutions 2023 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e fornecedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230816567395/pt/

Contatos para Imprensa:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

[email protected]

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Mobile: +55 11 98671 5652

[email protected]