Shufti Pro revela serviço avançado de e-IDV, redefinindo o cenário de IDV

Shufti Pro, líder na prestação das soluções de verificação de ID, anunciou o lançamento do serviço de verificação eletrônica de identidade (electronic Identity Verification, e-IDV) para ajudar a mitigar efetivamente as fraudes enquanto assegura a conformidade às regulações de KYC/AML. As empresas que adotam verificações on-line de identificação devem aderir às regulações mais recentes, já que os países estão adotando sistemas eletrônicos de verificação, reduzindo a inserção manual de dados.

Shufti Pro com serviço de e-IDV apresenta uma nova dimensão de segurança com recursos de ponta, como reconhecimento facial, verificação de documentos e detecção de vivacidade, entre outros. Disponível atualmente em 45 países, este produto inovador oferece IDV rápido em apenas 5 segundos, garantindo a experiência de usuário. O serviço oferece mais de 30 opções de e-ID para obter uma verificação abrangente, alinhando-se perfeitamente às diferentes necessidades de vários setores e demandas regulatórias.

Em uma época marcada pela transformação digital e por avanços tecnológicos que se desenvolvem rapidamente, a significância da robustez da verificação de identidade se tornou primordial. Agora, as empresas podem validar facilmente a legitimidade dos clientes usando documentos de identidade, desde passaportes e carteiras de habilitação até contas de serviços públicos e carteiras de identidade nacional, tornando o processo de verificação mais abrangente e adaptável.

"Como prestadora global de serviços de IDV, a Shufti Pro continua comprometida com a inovação, adaptando-se às demandas regulatórias em desenvolvimento para nossos clientes", disse Victor Fredung, CEO da Shufti Pro. "Estamosàfrente no fornecimento de soluções que atendem às exigências crescentes de nossos clientes globais e do mercado mais amplo. Esse compromisso se estende da integração até os processos em andamento e eu estou muito feliz que nosso serviço de e-IDV se alinha perfeitamente a este objetivo".

Shufti Pro incluiu recursos como implementação de SSO e verificações duplicadas de contas para fortalecimento das ferramentas de IDV. A empresa US$ 20 milhões por meio de financiamento Série A para acelerar seu crescimento global, melhorar as soluções de IDV e ampliar as ofertas de conformidade. Agora, estamos lançando mais soluções para verificar IDs, facilitando a prevenção de fraudes para empresas.

Sobre a Shufti Pro

Shufti Pro é a líder na prestação de serviços de IDV oferecendo verificação KYC, KYB, AML, biométrica e soluções de OCR, acelerando a confiança no mundo todo. Com a capacidade de verificar automaticamente e com segurança mais de 10.000 documentos de identificação em mais de 150 idiomas, a Shufti Pro orgulhosamente atende clientes em mais de 230 países e territórios.

