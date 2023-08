Sessão do Plenário da Câmara dos Deputados - (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia da sessão deliberativa do Plenário e realiza agora a votação para membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que cabe à Câmara indicar.

Como há apenas uma pessoa indicada, Daiane Nogueira de Lira, a votação será pelo painel eletrônico. Daiane Nogueira foi chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.

