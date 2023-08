Segmentação de clientes impulsiona resultados financeiros

De acordo com dados da pesquisa da CX Trends 2023, o percentual de gestores que afirmam que uma personalização maior de experiências pode gerar mais retenção de clientes é de 77% e ao menos 66% acreditam que ela pode reduzir os curtos de aquisição. A aplicação da inteligência de dados para personalização é um processo que pode facilitar a prospecção de informações relevantes a respeito do consumidor. No entanto, a aplicação da coleta e análise de dados em estratégias de marketing ainda é pouco explorada no meio corporativo.

Uma outra pesquisa intitulada Tendências em Tecnologia, realizada pela TOTVS em parceria com a H2R Pesquisas Avançadas, apontou que somente 5% das empresas usam inteligência de dados para potencializar os resultados de seus negócios. O levantamento também indicou que mais da metade dos entrevistados (52%) acredita que as empresas enfrentam dificuldades para implementar esse tipo de tecnologia.

A análise de dados de clientes possibilita que as marcas conheçam melhor seus consumidores, podendo, dessa forma, criar campanhas de marketing personalizadas. “A personalização de clientes em campanhas de marketing é uma estratégia altamente eficaz para criar conexões mais significativas com os consumidores”, avalia Victoria Pimentel Nassif, jovem especialista em inovação tecnológica com programação de inteligência artificial e integração do uso de ferramentas de business intelligence, que também recebeu prêmios internacionais por arquitetar ferramentas de Business Intelligence.

Segmentação de clientes e experiências personalizadas

Nassif explica que, por meio da análise avançada de dados, as empresas podem segmentar os clientes por categoria, adotando critérios como comportamento, preferências e demografia. “Com base nesses dados, as empresas podem compreender melhor as expectativas dos clientes e adaptar as estratégias de marketing para cada grupo, oferecendo a eles um relacionamento exclusivo, com soluções adequadas aos seus interesses", completa.

Citando novamente a pesquisa da CX Trends 2023, 59% dos consumidores acreditam que as empresas devem usar os dados que coletam sobre eles para personalizar suas experiências. A especialista salienta que essa abordagem “sob medida” propicia experiências personalizadas e direcionadas aos consumidores, fazendo com que eles se sintam únicos e especiais. “Isso contribui para intensificar a satisfação dos clientes e sua fidelidade à marca, o que maximiza o índice de vendas e amplia os resultados financeiros da empresa", fala.

Por fim, Victoria Nassif, que também faz parte do time da ACM (Association for Computing Machinery), explica que a análise de dados permite que as empresas façam o acompanhamento de métricas relevantes, como taxa de retenção de clientes, tempo médio entre as compras, opiniões dos consumidores em relação a produtos e serviços, entre outras. “Com base nesses dados, as empresas podem identificar tendências, detectar áreas de melhoria e avaliar a eficácia das estratégias implementadas pelo marketing”, conclui.

