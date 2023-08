Startup busca facilitar gestão, endomarketing e comunicação interna com IA

Segundo estudo sobre tendências realizado pela Microsoft em 2022, 58% dos brasileiros têm preferência por modelos de trabalho remoto ou híbrido. Diante da realidade transformada pela pandemia, as empresas estão sendo desafiadas a se adaptar às novas demandas do mercado, buscando plataformas que conectem os profissionais tanto no escritório quanto no home office.

Com mais de 15 anos de experiência em transformação digital, o Grupo SX apresenta sua mais recente startup, voltada para a conexão de equipes em uma plataforma com tecnologia Microsoft: a HyWork, hub de intranet com inteligência artificial. O principal objetivo dela é simplificar a gestão interna, conectar colaboradores que adotam diferentes modalidades de trabalho e otimizar a comunicação corporativa, favorecendo a produtividade do usuário. Esse avanço visa promover um engajamento mais efetivo de toda a equipe, potencializando a experiência no ambiente de trabalho e contribuindo para a retenção de talentos. Como consequência, os profissionais se beneficiam de maior bem-estar e saúde mental, alinhados a um modelo de gestão organizado e eficiente.

Com o propósito de ajudar os profissionais das áreas de recursos humanos e comunicação a centralizar e organizar as informações de suas empresas, a HyWork é um "Digital Workplace" que oferece acesso à intranet e à rede social corporativa privada. Isso significa que os colaboradores de uma empresa podem realizar suas atividades de qualquer lugar do mundo e em múltiplos dispositivos de maneira segura.

A intranet HyWork conta com mais de 60 funcionalidades desenhadas por especialistas nas áreas de "User Experience" e "User Interface", que abordam a experiência do usuário com a solução. Além de proporcionar uma comunicação interna com design aprovado por especialistas de RH e Comunicação, a solução disponibiliza páginas setoriais, inteligência artificial, calendários, integração com solução de gamificação, notícias, organograma e rede social corporativa. A plataforma é integrada com o Microsoft 365, Teams e Viva, dessa forma, o colaborador não depende de um navegador, podendo acessar a intranet com apenas um clique.

A startup é uma iniciativa do Grupo SX, que trabalha para conectar e engajar pessoas por meio da tecnologia. Nos últimos anos, faturou mais de 54 milhões de reais com projetos realizados no Brasil, Estados Unidos e Angola através da consultoria boutique de TI, Simbiox, e da plataforma de employee experience gamificada, Peoplefy. Esta última foi destaque nacional no programa "Meet The Drapers", que reúne startups inovadoras de todo o mundo e é transmitido pela Sony. Desde dezembro de 2022, o grupo dedicou mais de R$ 5 milhões na aceleração da HyWork, que conta com uma equipe técnica especializada e executivos com grande experiência nas áreas de vendas, branding, RH e comunicação.

“São 15 anos criando intranets e portais corporativos para vários setores. Nos últimos meses, consultamos líderes de RH e Comunicação Interna com a finalidade de inovar, focando sempre na experiência do colaborador. A Priscila Lopes, nossa founder e Head de CS, estruturou uma metodologia de trabalho focada no sucesso total do nosso cliente”, explica Luiz Campolongo, CEO da HyWork.

