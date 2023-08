Comissão aprova robótica como esporte de competição e de relevância educacional

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1106/23, que reconhece a robótica como esporte de competição e de relevância educacional, obrigando os ministérios do Esporte e da Educação a promoverem eventos que ampliem os conhecimentos educacionais e esportivos na área. A proposta, do deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), tramita na Câmara dos Deputados.

O texto define robótica educacional como a atividade prática que auxilia o aluno a construir o próprio conhecimento por meio de raciocínio lógico.

A proposta também determina que a robótica educacional seja ministrada como componente extracurricular e optativo em toda a rede pública e privada de ensino.

Relatora no colegiado, a deputada Nely Aquino (Pode-MG) defendeu a aprovação do projeto e lembrou que, no Brasil, já existem torneios como a Olimpíada Brasileira de Robótica, o Torneio Juvenil de Robótica, a RoboCup Brasil, o Torneio Brasil de Robótica e o IronCup.

“Nessas competições, há modalidades como corrida de obstáculos, futebol e batalhas de robôs. As equipes montam, programam e comandam os robôs, que são os que fazem as atividades de corrida, salvamento, dentre outras. Há também modalidades teóricas, onde são testados os conhecimentos conceituais e abstratos em robótica”, explicou.

“Os esportes digitais e eletrônicos, bem como as competições de robótica, são uma realidade que precisa ser reconhecida pelo Estado brasileiro”, concluiu a relatora.

Tramitação

O projeto será ainda analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Educação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.