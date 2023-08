A MSCI anuncia aquisição da Burgiss, expandindo a liderança em ativos privados e fortalecendo a oferta de classes de múltiplos ativos

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte a decisões de missão crítica para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir os 66% restantes do The Burgiss Group, LLC (“Burgiss”) por US$ 697 milhões em dinheiro. A Burgiss é uma provedora líder de mercado de soluções de dados, análises e tecnologia para investidores em ativos privados, com sede em Hoboken, Nova Jersey. Desde seu investimento inicial em janeiro de 2020, a MSCI terá investido um total de US$ 913 milhões para adquirir toda a Burgiss.

Com mais de 35 anos de experiência em investimentos alternativos, a Burgiss oferece dados de ativos privados, análises e aplicativos de software, incluindo dados de desempenho com qualidade de pesquisa que remontam a 1978. O conjunto de dados da Burgiss abrange mais de 13.000 fundos de ativos privados em todo o mundo, representando US$ 15 trilhões em investimentos acumulados em private equity, imóveis privados, dívida privada, infraestrutura e recursos naturais em 195 países. A Burgiss atende a cerca de 1.000 clientes – sócios limitados, sócios gerais e intermediários financeiros – em 40 países, com mais de 650 funcionários nos EUA, Europa, Ásia-Pacífico e África do Sul.

A liderança da Burgiss em todas as classes de ativos privados complementa a posição de liderança da própria MSCI em imóveis privados, que inclui a Real Capital Analytics, adquirida em setembro de 2021. Atualmente, a MSCI oferece dados e análises de imóveis privados que abrangem mais de um milhão de propriedades, representando mais de US$ 45 trilhões em transações e ativos de portfólio em mais de 170 países. A aquisição da Burgiss forneceráàMSCI dados abrangentes e profunda experiência em todos os ativos privados, permitindo que os investidores avaliem informações fundamentais, meçam e comparem o desempenho, entendam as exposições, gerenciem riscos e conduzam análises robustas. A MSCI também permitirá que os investidores comparem o desempenho e o risco entre classes de ativos privados e públicos, o que facilitará alocações de ativos mais eficientes.

Esta aquisição também expandirá o robusto conjunto de soluções tecnológicas de classe de múltiplos ativos da MSCI com a Plataforma Burgiss Caissa, líder do setor, desenvolvida exclusivamente para investidores institucionais e que oferece uma visão abrangente dos fatores de desempenho e risco em investimentos públicos e privados em portfólios totais.

Henry Fernandez, presidente e CEO da MSCI, afirmou: “A aquisição da Burgiss é um marco transformador para a MSCI e reforça nosso compromisso de promover a inovação e a transparência em todo o cenário global de investimentos em ativos privados. Ao combinar os dados e análises abrangentes de ativos privados da Burgiss com a experiência da MSCI em pesquisa, análise, dados e tecnologia para investimentos em classes de ativos públicos, nosso objetivo é redefinir o investimento total em portfólio e criar soluções que possam ajudar os investidores a gerenciar seus portfólios complexos e tomar decisões mais bem informadas.

“A Burgiss nos ajudará a expandir uma de nossas principais oportunidades de crescimento estratégico e gerar valor substancial para nossos acionistas ao longo do tempo. Estou confiante de que nossa parceria preexistente com a Burgiss apoiará nossa integração bem-sucedida desse novo negócio”, acrescentou.

Jim Kocis, fundador e CEO da Burgiss, comentou: “A combinação com a MSCI marca um evento significativo na trajetória da Burgiss.Nesta próxima fase, nossos recursos combinados estão prontos para criar soluções ainda mais poderosas que podem ajudar a navegar melhor e impulsionar a inovação em ativos privados.”

A MSCI prevê financiar o valor da compra com as fontes de liquidez existentes. Espera-se que a Burgiss gere mais de US$ 90 milhões de receita em 2023, com uma margem EBITDA e uma margem de lucro operacional entre 15% e 17%. Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2023, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. Os resultados financeiros da Burgiss serão apresentados como parte do segmento reportável “All Other – Private Assets” da MSCI.

A alta administração da MSCI realizará uma teleconferência para analisar essa transação na segunda-feira, 14 de agosto de 2023, às 11h00, horário da costa leste dos EUA. Para ouvir o evento ao vivo, visite a seção de eventos e apresentações da página inicial de Relações com Investidores da MSCI, https://ir.msci.com/events-and-presentations, ou disque 1-800-715-9871, ID da conferência: 6900615. Uma apresentação de slides discutindo a transação foi publicada no site de Relações com Investidores da MSCI.

O escritório de advocacia Davis Polk & Wardwell LLP atuou como consultor jurídico da MSCI na transação.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços essenciais de suporte a decisões para a comunidade global de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, tornamos possível melhores decisões de investimento, permitindo que os clientes compreendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem portfólios mais eficazes com confiança. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa líderes do setor que os clientes usam para obter insights e aumentar a transparência em todo o processo de investimento. Para saber mais, visite www.msci.com. MSCI#IR

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, incluindo, mas sem limitação, declarações relacionadasàaquisição planejada do The Burgiss Group, LLC e perspectivas para para os novos negócios adquiridos. Essas declarações prospectivas se referem a eventos futuros ou ao desempenho financeiro futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nessas declarações. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas pelo uso de palavras como “pode”, “poderia”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “busca”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial” ou “continua”, ou o negativo desses termos ou outra terminologia comparável. Não se deve colocar confiança excessiva em declarações prospectivas, pois elas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que, em alguns casos, estão fora do controle da MSCI e que podem afetar materialmente os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou conquistas.

Outros fatores que podem afetar materialmente os resultados reais, os níveis de atividade, o desempenho ou as conquistas podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários ("SEC") em 10 de fevereiro de 2023 e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidosàSEC. Se qualquer um desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as suposições subjacentes da MSCI se mostrarem incorretas, os resultados reais poderão variar significativamente em relação ao que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva contida neste comunicadoàimprensa reflete as visões atuais da MSCI com relação a eventos futuros e está sujeita a esses e outros riscos, incertezas e suposições relacionadas às operações, resultados de operações, estratégia de crescimento e liquidez da MSCI. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente essas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Medidas financeiras não GAAP e outras medidas

Medidas relacionadas aos resultados financeiros da Burgiss não são auditadas e não são apresentadas de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP). A margem EBITDA da Burgiss é uma medida não GAAP. Essa medida não GAAP deve ser considerada adicionalmente, e não em substituiçãoàmedida GAAP comparável.

A margem EBITDA da Burgiss representa o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA) dividido pela receita. O EBITDA é definido pela Burgiss como o lucro líquido antes de (1) provisão para impostos sobre a renda, (2) outras despesas (receitas) líquidas, (3) depreciação e amortização de propriedades, equipamentos e melhorias em imóveis arrendados e (4) amortização de ativos intangíveis.

