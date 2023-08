Congresso recebe projeção de imagens em alusão à Marcha das Margaridas

O Congresso Nacional receberá nesta terça-feira (15), das 18h30 às 20 horas, projeção de frases e imagens alusivas à 7ª Marcha das Margaridas – movimento de trabalhadoras rurais realizado a cada quatro anos.

Neste ano, a marcha ocorre hoje e amanhã (16), em Brasília, e pretende reunir mais de 100 mil mulheres de delegações de todo o Brasil e de outros países sob o lema "Pela Reconstrução do Brasil e pelo Bem Viver". Na pauta do movimento estão a exigência do fim do racismo e da violência contra as mulheres, a defesa dos direitos humanos e do meio ambiente.

A marcha é organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), com o apoio de federações, sindicatos e outras entidades.

História

A Marcha das Margaridas é realizada sempre em agosto para relembrar o mês em que Margarida Alves, trabalhadora rural nordestina e líder sindical, foi assassinada. Margarida, rompendo padrões tradicionais de gênero, ocupou por 12 anos a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba.