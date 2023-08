Lançada Frente Parlamentar em Defesa da Segurança nas Escolas

Parlamentares e convidados realizaram nesta terça-feira (15), no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, a solenidade de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança nas Escolas. O presidente é o deputado Geraldo Mendes (União-PR), e o vice, o deputado Delegado Palumbo (MDB-SP).

“Nos últimos anos testemunhamos eventos trágicos que abalaram o País, e nos primeiros quatro meses deste ano tivemos seis ataques brutais”, disse Geraldo Mendes. “Esses incidentes abomináveis não podem ser ignorados, e a criação desta frente parlamentar é um passo na direção de um futuro mais seguro”, acrescentou.

A Frente Parlamentar em Defesa da Segurança nas Escolas terá como objetivo promover a discussão e a implementação de políticas públicas que visem garantir ambiente seguro e propício para o aprendizado nas instituições de ensino. A ideia é trabalhar em conjunto com a comunidade escolar e com as autoridades.

O documento de criação da frente, que tem a assinatura de 229 deputados e 7 senadores, destaca que "a segurança nas escolas não se limita à prevenção da violência física, deve também englobar a promoção de um ambiente saudável e acolhedor, que valorize a diversidade e o respeito mútuo”.

“Acredito que, se tem uma coisa que pode unir este País, é a pauta da segurança no ambiente escolar”, comentou o representante do Ministério da Educação (MEC) na solenidade, Yann Evanovick. Ele coordena o Grupo de Trabalho Interministerial de Enfrentamento à Violência nas Escolas, criado depois dos episódios deste ano.

Segundo Evanovick, o grupo do MEC pretende concluir um parecer em outubro, após ouvir especialistas do Brasil e do exterior. “É um desafio que envolve Segurança Pública, Saúde e Cultura, é um desafio que envolve, enfim, um conjunto de vários atores institucionais”, disse. O relatório será enviado ao Congresso Nacional.