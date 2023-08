Projeto destina recursos para Codevasf e Dnocs

O Congresso Nacional analisa projeto (PLN 24/23) que abre crédito especial no Orçamento de 2023 no valor de R$ 602,1 milhões para apoiar projetos de desenvolvimento regional e de desenvolvimento sustentável local da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

De acordo com o governo, os recursos serão viabilizados por remanejamentos internos. “A programação objeto de cancelamento não sofrerá prejuízo na sua execução, de acordo com informação prestada pelo Ministério das Cidades”, informa o Executivo.

O projeto será analisado agora pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso Nacional.