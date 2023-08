Câmara divulga agraciados com o Prêmio Brasil Mais Inclusão de 2023

A Segunda-Secretaria da Mesa Diretora divulgou a lista dos agraciados com o Prêmio Brasil Mais Inclusão de 2023. O prêmio é uma homenagem anual a empresas, entes federados (União, estados e municípios), entidades ou personalidades que tenham realizado ações em prol da inclusão de pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias, exemplos de vida e superação.

Os dez agraciados são contemplados com diplomas de menção honrosa. Metade da premiação é dedicada a personalidades e entes federados, que concorrem na categoria "Mérito Darci Barbosa". A outra metade é dedicada a empresas, ONGs e entidades, que concorrem na categoria "Mérito João Ribas".

Os agraciados deste ano são os seguintes:

Mérito Darci Barbosa

- Benjamin Pessoa Vale (PI)

- Michelle Bolsonaro (DF)

- Rejane Ribeiro Sousa Dias (PI)

- Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro (RJ)

- Walter da Rocha Tosta - in memorian (MG)

Mérito João Ribas

- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Apucarana - Apae (PR)

- Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar (PI)

- Associação Vida Ativa São José - Avasj (SC)

- Paraesporte (RJ)

- Valorização Individual do Deficiente Anônimo - Vida (BA)

A escolha dos premiados foi feita por integrantes da Mesa Diretora, titulares da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e um representante de cada partido político com assento na Câmara dos Deputados.

A premiação faz parte das ações da Casa para promover a inclusão da pessoa com deficiência. Em 2015, foi aprovada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também foram criadas a Comissão Permanente sobre Direitos da Pessoas com Deficiência e a Coordenação de Acessibilidade, esta última com a finalidade de fomentar a acessibilidade no País.

Entrega do prêmio

A solenidade de premiação está marcada para 20 de setembro, às 16h, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. A data coincide com a semana em que se comemora o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro).

Mais informações estão disponíveis na página da Segunda-Secretaria.