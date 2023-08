Comissão promove debate sobre a competência de regulação dos mercados digitais

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (17) sobre as competências de regulação dos mercados digitais.

O pedido para realização do debate foi apresentado pela deputada Any Ortiz (Cidadania-RS). Ela é relatora do projeto sobre o tema em análise na comissão (PL 2768/22), que prevê a regulação pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de plataformas digitais.

"Diante do avanço acelerado do acesso aos mercados e serviços digitais como parte da vida do cidadão brasileiro, surgem anseios que buscam regulamentar as plataformas e meios que permitem que esses mercados e serviços se estruturem", destacou.

Foram convidados para a audiência pública representantes da Anatel; da Associação Brasileira das Empresas de Software; da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais; e do Comitê Gestor da Internet do Brasil, entre outros.

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 5. Confira a pauta completa.