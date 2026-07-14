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Consórcio estará presente na 32ª Estetika em São Paulo

KSK Consórcio apresentará planos para aquisição de equipamentos e insumos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/07/2026 às 18h31
Consórcio estará presente na 32ª Estetika em São Paulo
Magnific/Freepik

A 32ª Estetika – Feira e Congresso Científico Internacional de Estética, que acontecerá em São Paulo, contará com a presença da KSK Consórcio, com o objetivo de apresentar o consórcio para quem deseja investir no crescimento profissional, seja na aquisição de equipamentos e insumos, seja na contratação de serviços, como procedimentos estéticos, tratamentos odontológicos, cirurgias plásticas e outras especialidades.

Com realização prevista de 31 de julho a 2 de agosto, a edição deste ano focará mais uma vez a estética, saúde, beleza e bem-estar na América Latina.

No estande da KSK Consórcio, os visitantes poderão obter informações sobre os planos especiais de consórcio que permitirão aquisição de equipamentos e insumos pela maneira mais simples e econômica.

"Durante todos os dias, nossa equipe estará à disposição para explicar como os profissionais de estética podem desenvolver suas atividades empreendedoras investindo pequenos valores mensais e construir seu negócio obtendo bons resultados, a partir do consórcio", adianta Leandro Andrade Coelho Rodrigues, CEO da KSK Consórcio.

O diretor ainda destaca que "as características dos planos exclusivos oferecidos, somente para os que contratarem na feira, terão créditos variando entre R$ 15 mil a R$ 30 mil, sem juros, prazo de 24 meses com taxa de 12%, durante o tempo de duração do grupo. Aliás, a menor taxa praticada no mercado".

Leandro Rodrigues ressalta ainda que a KSK Consórcio oferece soluções com planejamento e estratégia dirigidas ao crescimento pessoal e profissional. Para tanto, aponta também que "consórcio é para quem entende que grandes conquistas exigem visão e que a KSK Consórcio disponibiliza oportunidades com parcelas acessíveis, poder de compra, segurança, previsibilidade e liberdade para escolher o equipamento ou o bem desejado, além de organização financeira para crescer com equilíbrio".

O diferencial no estande KSK

No estande da KSK Consórcio, os profissionais de estética serão recebidos pela equipe da administradora com um café especial. À moda francesa será servido um café, s'il vous plaît, acompanhado de bombom, chocolate e distribuição de brindes por sorteio. Os que contratarem o consórcio durante a 32ª Estetika serão presenteados com uma faixa de skincare personalizada da administradora.

Na 32ª Estetika, a KSK Consórcio buscará atender os profissionais da estética que trabalham diariamente elevando autoestima, confiança e bem-estar de todos. "Ao acreditar que quem transforma a vida das pessoas também merece transformar a própria trajetória, entendemos que nossa presença possibilitará novo equipamento, consultório moderno, carro, viagem e até mesmo uma casa. O crescimento profissional baseia-se em uma decisão: planejar e acreditar", conclui Leandro Rodrigues.

Sobre a KSK Consórcio

A KSK Consórcio é uma administradora de consórcios, fundada há mais de 50 anos, que atua nacionalmente com autorização do Banco Central do Brasil nos segmentos automotivo, com grupos de veículos leves, veículos pesados e motocicletas; imobiliário, com consorciados em imóveis; e serviços, máquinas e equipamentos, embarcações, energia solar e produtos de tecnologia e eletrônicos, por meio de parcerias estratégicas, como a desenvolvida com a Telecom TIM.

Com sede em Barueri, São Paulo, oferece soluções de consórcios acessíveis, seguros e inteligentes, ao promover o planejamento dos participantes, baseado na educação financeira, contribuindo para a realização de objetivos pessoais, profissionais, familiares e empresariais.

Serviço:

Evento: 32ª Estétika – Feira e Congresso Científico Internacional de Estética

Data: 31 de julho a 2 de agosto

Local: Centro de Exposições São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo (SP)

Estande: Rua H, número 30

Mais informações: congressoestetika.com.br

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