Comissão debate resolução da ONU sobre bem-estar animal e desenvolvimento sustentável

Onça pintada do Pantanal (MT) - (Foto: Marcos Vergueiro/Governo de Mato Grosso)

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (17) sobre a resolução do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, aprovada em março de 2022, que trata da relação entre o bem-estar animal, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

A chamada Resolução Nexus solicita que Estados-membros protejam a vida selvagem e outros animais não humanos, considerando o crescente consenso de que o bem-estar animal e a proteção dos ecossistemas estão intrinsecamente relacionados.

O autor do requerimento para realização do debate é o deputado Nilto Tatto (PT-SP). Ele vê a proteção animal como um dos mais significativos desafios enfrentados pela comunidade global atualmente. "Inclui-se aí a redução do risco de novas e emergentes infecções por doenças zoonóticas, a mitigação das mudanças climáticas e de outras ameaças ambientais e assegurando sistemas alimentares seguros e sustentáveis", afirmou.

Foram convidados para o debate:

a diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vanessa Negrini;

o pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Celso Funcia Lemme;

a diretora-executiva da Mercy for Animals no Brasil, Cristina Mendonça;

a coordenadora de Programas de Food Systems, Karina Ishida;

o especialista em Políticas Públicas da The Good Food Institute Brasil, Alysson Soares.

A audiência pública ocorre às 10 horas, no plenário 4. Confira a pauta completa.