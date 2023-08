Aplicação para subsídio de ERP em novas indústrias está aberta em todo o país

Indústrias de todo o Brasil que iniciaram sua operação em até dois anos podem se aplicar para receber o subsídio de metade da implantação do método Lean no sistema ERP Industrial. A Nomus, empresa de tecnologia especializada no segmento fabril, lançou a iniciativa neste mês para impulsionar a digitalização nos pequenos negócios. Para ter acesso ao subsídio da implantação, a indústria precisa ter apenas um CNPJ, não podendo participar negócios multiempresa, sendo sua data de abertura inferior a dois anos, e optar pelo plano anual de assinatura do sistema.

As funcionalidades presentes no método de implantação disponibilizado, segundo a desenvolvedora, são consideradas essenciais para uma gestão estruturada da indústria, que vão desde vendas e faturamento até o controle da produção, passando pelo setor de estoque e também compras, entre outros. O serviço inclui hospedagem em nuvem, atualizações de versão, back up diário e atendimento de suporte.

Para Thiago Leão, um dos diretores da Nomus, o momento de introdução da indústria no mercado é delicado porque requer investimento em maquinário, pessoas, insumos e galpão, o que demanda uma boa gestão. “O começo é onde as empresas mais precisam de controle e informação para boas decisões até chegarem ao ponto de conquistarem mercado e obterem lucro, porém, o uso de uma ferramenta própria para isso nem sempre é priorizado”, destacou Thiago.

Segundo a pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Sondagem Especial Indústria 4.0, as indústrias brasileiras se mostraram mais digitais que em 2016, quando menos da metade delas respondeu que não adotava ou não sabia que adotava alguma tecnologia digital. Os números apontaram que 69% das empresas participantes do último levantamento passaram a utilizar pelo menos uma tecnologia digital no seu processo. Apesar do avanço, o movimento de transformação digital neste segmento ainda é tímido.

“O crescimento pode ser mais saudável quando a fábrica já inicia com o devido cadastramento dos seus produtos, definindo toda a engenharia para nortear a fabricação, com processos mapeados para cotações, preços de venda e movimentação de estoque, por exemplo, além de relatórios gerenciais atualizados, que hoje são fundamentais”, acrescentou o diretor.

Os interessados em pleitear o subsídio devem se aplicar através do link https://material.nomus.com.br/especialista. Em seguida, será realizada uma reunião online com um especialista para verificação técnica de aderência às necessidades da indústria participante.