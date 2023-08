Instituto Arneldo Matter, de São Borja, recebe obras com recursos do Lição de Casa

O Instituto Estadual Arneldo Matter, localizado no município de São Borja, está passando por uma reforma emergencial desde 10 de agosto. O trabalho de revitalização inclui pavimentos externos, pisos de parquet e cerâmicos, soleiras, forros, elementos de sustentação do telhado, telhas, cumeeiras e banheiros. São 543 alunos beneficiados pelas obras, que conta com investimento de R$ 344.395,91, execução da Comercial de Tintas Santo Antônio e fiscalização do escritório de Santiago da 8ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santa Maria.

Os recursos são oriundos do Programa Lição de Casa – que, liderado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação, prevê a aplicação de R$ 101,4 milhões em 279 obras num total de 254 escolas até o final do ano.

Com a Arneldo Matter, são quatro escolas estaduais com obras em execução no município, totalizando R$ 631.373,05 investidos em benefício de mais de 900 alunos. Além delas, há duas reformas finalizadas atendendo a quase 1,4 mil alunos, com R$ 105.326,99 aplicados. Ao todo, já são R$ 736.700,04 destinados a São Borja, melhorando as condições de ensino de professores, funcionários e 2.310 alunos.

Obras em escolas de São Borja

Em execução

Instituto Estadual Arneldo Matter

Escola Estadual de Ensino Fundamental Franco Baglioni

Escola Estadual de Educação Básica Padre Francisco Garcia

Escola Estadual de Ensino Médio Militina Pereira Alvarez

Finalizadas

Escola Estadual de Ensino Fundamental Viriato Vargas

Colégio Estadual Getúlio Vargas