Décima Segunda Edição do Acampamento Farroupilha em Tenente Portela promete programação repleta de atividades culturais e fandangos

A Praça do Imigrante em Tenente Portela se prepara para receber a Décima Segunda Edição do Acampamento Farroupilha, que acontecerá de 12 a 20 de setembro. Organizado pelo CTG Sentinela da Fronteira, o evento promete uma programação artística e cultural diversificada para os visitantes.

A abertura do Acampamento está marcada para o dia 12 de setembro, terça-feira, às 15 horas. O destaque da tarde será a ciranda e o entrevero, onde serão escolhidos a prenda e o peão que irão representar o evento. A partir das 21 horas do mesmo dia, o Grupo Manotaço irá animar o primeiro fandango.

Um dos diferenciais desta edição é o elevado número de fandangos programados, totalizando seis apresentações. A diversão continua com Giba e Melkis na quinta-feira, dia 14; a Banda Essência da Noite assume o palco na sexta-feira, dia 15; Marine Siqueira e Grupo se apresentam no sábado, dia 16; o Grupo Marcação Galponeira entra em cena no domingo, dia 17; e Renan e Grupo Ronda Gaúcha encerram os fandangos na véspera do feriado, terça-feira dia 19.

Além das apresentações musicais, o Acampamento Farroupilha contará com o Gaitação da Rádio Província, marcado para a quarta-feira, 13 de setembro. A noite de sexta-feira, dia 15, será marcada pelo 6º Grito Farroupilha.

Vale ressaltar que a entrada para o Acampamento Farroupilha é gratuita, proporcionando aos visitantes a oportunidade de celebrar a cultura gaúcha e aproveitar momentos de diversão e entretenimento.