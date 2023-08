Flamengo de São Pedro conquista segunda vitória no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino

O time feminino do Flamengo de São Pedro continua a brilhar no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, conquistando sua segunda vitória na competição. Desta vez, a equipe enfrentou o Brasil de Farroupilha em um confronto fora de casa, e saiu vitoriosa com um placar de 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado por Júlia, que cobrou falta com maestria aos 20 minutos do primeiro tempo, garantindo a vantagem para o Flamengo de São Pedro. A vitória solidificou ainda mais o desempenho do time, que agora ocupa a segunda posição na tabela de classificação, com duas vitórias em três jogos disputados.

Apesar da excelente atuação, o Juventude mantém a liderança da competição com um aproveitamento perfeito de 100% e 9 pontos. O próximo desafio do Flamengo de São Pedro no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino será no próximo domingo, desta vez em casa, enfrentando o Guarany de Bagé, que está na última posição na tabela.

A segunda vitória consecutiva demonstra a determinação e habilidade das jogadoras do Flamengo de São Pedro, que estão se destacando na competição e mostrando sua força no cenário do futebol feminino gaúcho.