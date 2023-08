Bombeiros Voluntários de Tenente Portela lançam Projeto Bombeiros Mirins

Projeto foi lançado no último sábado no programa Tribuna Popular da Rádio Província

Os bombeiros voluntários de Tenente Portela estão dando início nesta semana ao projeto Bombeiro Mirim, que tem por objetivos valorizar a consciência ética, cultural e de civismo, oportunizando o acesso a informações sobre cidadania, conhecer o trabalho dos bombeiros na comunidade e incentivar a permanência dos alunos no âmbito escolar.

O projeto bombeiro mirim visa oportunizar conhecimentos teóricos e práticos do cotidiano das atividades dos bombeiros. Inicialmente irá oferecer atendimento para até 20 crianças e adolescentes entre 14 e 16 anos, dos municípios em que atuam os bombeiros voluntários, Tenente Portela, Derrubadas, Barra do Guarita, Vista Gaúcha e também Miraguaí. Serão crianças que estão matriculadas e frequentando assiduamente a escola selecionadas por cada município.

Serão trabalhados amplamente conteúdos programáticos acerca do trabalho realizado pelos bombeiros, desde primeiros socorros, treinamento físico, noções de combate a incêndio, serviços comunitários. O projeto será desenvolvido e executado na sede dos bombeiros voluntários em Tenente Portela, os encontros serão semanais, aos sábados as 14h00min as 17h00min, o trabalho será oferecido de forma gratuita sob a coordenação dos bombeiros voluntários.

Os bombeiros voluntários veem este projeto com muita alegria, acreditando estar oportunizando as crianças e adolescentes uma atividade dentro da corporação, criando assim um senso de disciplina e conhecimento, oportunizando uma formação complementar e também despertando o interesse desses jovens pelo trabalho dos bombeiros.