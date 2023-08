Concurso de Vinhos Artesanais revela vencedores durante Jantar Dançante em São Pedro

No último sábado, a comunidade de São Pedro, no interior de Tenente Portela, celebrou o 68º aniversário de Tenente Portela com um Jantar Dançante que também trouxe a emocionante revelação dos vencedores do terceiro concurso de vinhos artesanais de Tenente Portela.

O concurso, que contou com a participação de 42 amostras únicas, destacou os talentosos produtores locais que competiram em três categorias: vinhos brancos, rosés e tintos. A avaliação meticulosa das amostras foi realizada por uma equipe técnica de alto calibre, composta por enólogos da prestigiada Embrapa Uva de Bento Gonçalves e especialistas da Emater/RS - Ascar.

Os resultados do concurso foram finalmente divulgados e os vencedores brilharam:

Na categoria de Vinho Branco, os premiados foram:

3º lugar: José Orlando Mokan

2º lugar: Waldoir Wagner da Rocha

1º lugar: Angelo Brum

Na categoria de Vinho Rosé, os destaques foram:

3º lugar: Cesar Moresco

2º lugar: Deoclides Ortolan

1º lugar: Deonildo Brum

E na categoria de Vinho Tinto, os produtores mais destacados foram:

3º lugar: Deonildo Brum (novamente)

2º lugar: Jalmo Antônio Fornari Júnior

1º lugar: Paulo Alserio Bresolin

O Jantar Dançante, além de ser uma celebração animada, serviu como palco para o reconhecimento do talento e dedicação dos produtores locais de vinho artesanal. A participação de todos os competidores e a presença da comunidade nesse evento reforçam a rica cultura e tradição da região, especialmente no que diz respeito à produção artesanal de vinhos.