Cancelado debate sobre acolhimento de escolas às pessoas com deficiência

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Para relator, projeto vai garantir liberdade de expressão nas arenas esportivas A Comissão do Esporte da Câmara...

Câmara dos Deputados Há 22 minutos Em Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que assegura manifestação política em estádio Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Para relator, projeto vai garantir liberdade de expressão nas arenas esportivas A Comissão do Esporte da Câmara...