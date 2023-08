Radisys adquire a Mimosa para acelerar a disponibilidade de acesso de banda larga para sociedades em avanço

A Radisys® Corporation ("Radisys”), uma subsidiária integral da Jio Platforms Limited e líder global em soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje que concluiu a aquisição da Mimosa Networks, Inc . (“Mimosa”) da Airspan Networks Holdings Inc. (NYSE American: MIMO).

A Mimosa traz um portfólio diversificado de produtos de conectividade ponto a ponto e ponto a multiponto que tiram proveito de bandas de espectro não licenciadas. Estes produtos possibilitam a implantação rápida de redes de acesso sem fio fixo de vários gigabits por segundo e a conectividade de backhaul sem fio para sistemas de telecomunicações. A oferta de produtos da Mimosa complementa o portfólio da Radisys Open Access (Connect Open RAN e Connect Open Broadband) portfolio.

A Mimosa se tornou uma subsidiária integral da Radisys.

Sobre a Radisys

A Radisys é líder global em soluções e serviços de telecomunicações abertas. Seus serviços de integração e plataformas desagregadas aproveitam as arquiteturas e padrões de referência abertos combinados com software e hardware abertos, possibilitando que os provedores de serviços promovam a transformação digital aberta. A Radisys oferece um portfólio de soluções integrais, desde endpoints digitais até soluções acesso desagregado e aberto e soluções essenciais, para aplicativos digitais imersivos e plataformas de engajamento. Sua organização de serviços de rede experiente e de classe mundial oferece serviços de ciclo de vida útil completo para ajudar os provedores de serviços a construir e operar redes de alto desempenho e altamente escaláveis com custo total de propriedade ideal. Para obter mais informações, acesse https://www.radisys.com/.

