CTG Sentinela da Fronteira lança a 12ª edição do Acampamento Farroupilha 2023 em Tenente Portela

Apresentações artísticas são alguns dos destaques do Acampamento Farroupilha (Foto: Arquivo/Jornal Província)

A 12ª edição do Acampamento Farroupilha foi oficialmente lançada pelo CTG Sentinela da Fronteira em Tenente Portela, apresentando a programação de atrações artísticas e atividades para o evento que ocorrerá de 12 a 20 de setembro na Praça do Imigrante.

Tenente Portela, [Data] - O CTG Sentinela da Fronteira realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais para apresentar as principais atrações e novidades da 12ª edição do Acampamento Farroupilha. A entidade está encarregada da organização do evento, que terá como tema estadual o Centenário da Revolução de 1923.

As festividades, marcadas para acontecerem de 12 a 20 de setembro, mais uma vez transformarão a Praça do Imigrante em um palco de integração entre ranchos, entidades tradicionalistas e a comunidade regional. O evento promete celebrar a cultura gaúcha com uma série de atrações diversificadas.

Uma das atrações principais será o grupo Manotaço, que se apresentará na terça-feira, 12 de setembro. Com mais de duas décadas de história, o grupo é conhecido pela voz marcante da cantora e compositora santo-angelense, Marines Siqueira.

As noites fandangueiras contarão com a animação dos grupos portelenses Marcação Galponeira, Banda Essência da Noite, a dupla Giba e Melkis, além de Renan e Grupo Ronda Gaúcha, da cidade de Horizontina.

Além das apresentações musicais, o Acampamento Farroupilha oferecerá concursos culinários e do chimarrão, gincanas culturais, o Gaitaço da Província, 6º Grito Farroupilha e o 1º Grito Farroupilha Estudantil Municipal, cirandas e entreveros ao longo dos oito dias de celebração.

Durante a cerimônia de lançamento, autoridades municipais e tradicionalistas enfatizaram a importância do evento para a cultura e a cidade. Representantes dos ranchos e órgãos de imprensa também estiveram presentes.

O Acampamento Farroupilha 2023 conta com o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Sistema Província de Comunicação e do CTG Guardiões da Fronteira, além do patrocínio de empresas locais. A edição deste ano promete proporcionar momentos de tradição, música e cultura gaúcha para toda a comunidade.