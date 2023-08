Gurias do Yucumã enfrentam o Brasil de Farroupilha em busca da vitória no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino

As Gurias do Yucumã/Flamengo de São Pedro estão prontas para entrar em campo no próximo domingo pelo Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. A partida está marcada para as 15h30min no Estádio das Castanheiras e terá como adversário o Brasil de Farroupilha. A equipe está empenhada em recuperar o desempenho positivo na competição.

O time do técnico Thiago Rodrigues já disputou duas partidas no campeonato, tendo conquistado uma vitória e sofrido uma derrota. No último domingo, enfrentaram o Juventude de Caxias do Sul e foram derrotadas por 4 a 1, o que as levou para a quarta posição na tabela de classificação. O objetivo agora é voltar ao caminho das vitórias e subir na tabela.

O Brasil de Farroupilha, adversário das Gurias do Yucumã neste domingo, entrou em campo apenas uma vez na competição e empatou com o Cruzeiro de Cachoerinha. Isso torna o confronto uma oportunidade para ambas as equipes somarem pontos e melhorarem sua posição na tabela.

A comissão técnica enfrenta o desafio de encontrar a substituta para a meia Daia Bueno, uma das lideranças da equipe, que sofreu uma lesão grave e não deve voltar a atuar na competição. As atacantes Juliana e Renata têm se destacado até agora e são as esperanças de gol para a equipe rubro-negra buscar sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino.

O confronto promete ser emocionante e determinante para as aspirações das Gurias do Yucumã na competição, e os torcedores aguardam ansiosamente para acompanhar a partida e apoiar sua equipe.