Barra do Guarita busca recursos para pavimentação de estrada entre comunidades

A administração do município de Barra do Guarita está focada em obter recursos para a pavimentação asfáltica de uma importante estrada que conecta as comunidades de Esquina Jabuticaba e Jabuticaba. O projeto visa melhorar a infraestrutura local, impulsionar o turismo, criar oportunidades de emprego e elevar a qualidade de vida dos moradores da região.

Nesta quarta-feira, o Prefeito Municipal, Rodrigo Locatelli Tissot, recebeu no gabinete os Srs. Ailton Croda e Paulo Faccioni, assessores do Deputado Federal Marcon. Durante a reunião, foram discutidos diversos projetos municipais, bem como o andamento do projeto de asfaltamento da estrada entre as comunidades mencionadas. O projeto está atualmente em tramitação no Ministério do Turismo.

O Deputado Marcon tem desempenhado um papel fundamental no auxílio ao município para que o projeto seja aprovado e se torne uma realidade. A pavimentação dessa estrada não apenas melhorará a conectividade das comunidades, mas também ampliará a infraestrutura turística da região, o que resultará em geração de empregos e aumento da renda local. Além disso, a pavimentação trará melhorias significativas na qualidade de vida dos residentes.

A reunião contou com a participação do Vice-Prefeito Anildo Alieve e do Secretário de Agricultura, Egídio Moreira. O encontro evidencia o compromisso da administração municipal em buscar parcerias e recursos para o desenvolvimento sustentável da região, promovendo benefícios para a população e impulsionando o crescimento econômico e social de Barra do Guarita.