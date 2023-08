Vista Gaúcha realiza reunião estratégica com secretários para avaliação e proposição de projetos

A administração municipal de Vista Gaúcha promoveu uma reunião estratégica no Gabinete Prefeitural na última quarta-feira, 09/08, com a presença do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, líder do governo na Câmara e o responsável pelos projetos. O encontro teve como objetivo avaliar os progressos alcançados até o momento e discutir novas propostas para o desenvolvimento da cidade.

Durante a reunião, o prefeito Claudemir Locatelli expressou sua gratidão a todos os presentes e enfatizou a importância do encontro para abordar assuntos cruciais. O prefeito ressaltou os esforços já realizados pela administração e os impactos diretos que essas ações têm na vida da população. Ele reforçou a importância dos secretários municipais no atendimento à população, na execução das iniciativas sugeridas pela administração e na busca pelo bem-estar da comunidade.

Dentre os tópicos abordados, a administração apresentou diversos projetos que são propostos para serem desenvolvidos ainda durante essa gestão. No entanto, a realização desses projetos está condicionada à disponibilidade de recursos financeiros. O prefeito mencionou que a administração está empenhada em buscar recursos por meio de financiamentos bancários e emendas parlamentares já destinadas, além de utilizar recursos dos cofres públicos.

O vice-prefeito André Danette também teve a oportunidade de apresentar os projetos em andamento na Secretaria da Agropecuária e destacou as iniciativas que estão sendo planejadas para o restante da gestão. Ele ressaltou a importância dos recursos para a concretização desses projetos.

Como parte da estratégia para viabilizar os projetos, um Projeto de Lei será submetido à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e votação. Esse projeto autorizará a administração a buscar um financiamento bancário com o intuito de concretizar as metas propostas. A reunião demonstrou a determinação da administração em melhorar a qualidade de vida da população, enfrentando desafios e buscando recursos para implementar projetos que beneficiarão a comunidade como um todo.