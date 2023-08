Centro Cultural de Tenente Portela é reinaugurado após 2 anos e meio

O aguardado momento finalmente chegou: o Centro Cultural de Tenente Portela foi reinaugurado na noite desta quarta-feira. Após um período de 2 anos e meio de reformas e revitalizações, o espaço cultural abriu suas portas novamente para a comunidade, oferecendo uma variedade de instalações e atividades.

O local agora renovado é a casa do Museu Municipal Monsenhor Albino Busato, que preserva e compartilha a história e a cultura da região. Além disso, abriga a Biblioteca Municipal, um importante espaço para o acesso à leitura e ao conhecimento. A Sala Nobre Tenente Mário Portela Fagundes, o Auditório Aurélio Porto e a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto também encontram seu lugar no Centro Cultural.

A cerimônia de reinauguração foi marcada por uma série de celebrações. A Escola Municipal Ensino Fundamental Ayrton Senna emocionou o público com três apresentações de dança. Após as solenidades, os presentes puderam desfrutar de um show da dupla portelense Iago & Lairton e também tiveram a oportunidade de explorar o ambiente recém-reformado do Centro Cultural.