Jovens de Canela recebem treinamento em tecnologia e vendas

Canela, Rio Grande do Sul - O CIDICA (Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela) anuncia a aula inaugural do projeto "Sementes do Amanhã" na sua sede, no dia 14 de agosto de 2023, às 18h. O encontro contará com a presença de autoridades locais, parceiros do CIDICA e membros da comunidade canelense, além dos 60 aprovados no processo de seleção, que contava com mais de 140 inscritos.

O projeto "Sementes do Amanhã" tem como objetivo capacitar jovens da cidade de Canela, com conhecimentos nas áreas de tecnologia, marketing e vendas, preparando-os para as demandas do mercado de trabalho em constante evolução. O projeto-piloto é uma parceria estratégica entre o CIDICA, a Prefeitura de Canela, a Cresol e a agência de marketing digital Orgânica Digital.

Por meio do projeto, jovens de Canela terão acesso gratuito a cursos práticos e abrangentes. O programa oferecerá aulas que ensinarão os participantes a criar sites no WordPress, desenvolver estratégias de marketing digital eficazes e aprimorar habilidades em atendimento ao cliente.

De acordo com um estudo do Google, o Brasil enfrentará um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025. Diante dessa perspectiva, o CIDICA está comprometido em suprir essa demanda, capacitando os jovens canelenses e fornecendo-lhes as ferramentas e os conhecimentos necessários para se destacarem nesse campo em constante crescimento.

O Secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo, destacou a importância do projeto: "Canela é conhecida nacional e internacionalmente pelo turismo. Com o CIDICA e o projeto 'Sementes do Amanhã', estamos investindo na formação e no futuro dos jovens canelenses, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado de trabalho em constante evolução".

Para mais informações e para acompanhar o progresso do projeto, os interessados podem visitar o perfil do CIDICA no Instagram: @cidicacanela.

O CIDICA está determinado em capacitar e inspirar os jovens de Canela a se tornarem os líderes e profissionais do amanhã, e a aula inaugural marcará o início dessa jornada.